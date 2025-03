Comienza desalojo de toma Lajarilla en Viña del Mar: pobladores sacan sus cosas

Este martes comienza el desalojo a la toma Lajarilla ubicada en el sector de Reñaca Alto en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, donde viven cerca de 87 familias.

Ayer, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de suspensión del levantamiento del asentamiento irregular, la cual había sido ingresada en representación de los residentes de la toma.

Ante esta resolución, desde ayer y hoy en horas de la madrugada los pobladores han comenzado a sacar sus pertenencias del lugar.

Por su parte, el líder de la toma, Carlos Calixtro, afirmó que “no va a haber atrincheramiento, ni ninguna acción violenta de parte nuestra. Estamos haciendo lo que el tribunal ordena: desocupar”.

El desalojo afectará a 87 familias que ocupan ilegalmente la parcela 766 de Reñaca Alto, de propiedad del empresario José Massú Márquez. La toma partió en febrero de 2022 y en noviembre de ese año la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por su dueño y ordenó su desalojo en 6 meses.

Esta acción se ha postergado sucesivamente, hasta que el 19 de febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso reprogramó las diligencias tras las reuniones sostenidas con la Prefectura de Carabineros y el Municipio de Viña del Mar.

Al respecto, el delegado Riquelme dijo que “tenemos comunicación efectiva con todas las instituciones, de tal forma de no pasar por encima de ningún derecho y asegurar también que las familias no tengan algún incidente que lamentar, estamos con todos los resguardos”.

Por su parte, el abogado Waldo del Villar, representante del dueño del predio, aseguró que después de solucionadas las complicaciones del operativo, como los albergues, “el martes se realiza el desalojo sí o sí”, junto con descartar una solución como en el caso de la megatoma de San Antonio.

“Hemos sido súper claros desde un comienzo. Como su vocero, he sido majadero en decir que el dueño no quiere ningún tipo de otro arreglo. No hay posibilidad de conversar nada. Sería mentirle a la gente”, concluyó el abogado.