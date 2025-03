Diputado Undurraga (DC): “Este es un gobierno del 30%, insistir en una continuidad es llevarlo a la derrota”

Este año va a estar marcado por la carrera presidencial y las definiciones de cada sector de cara a las elecciones parlamentarias. Mientras la oposición tiene su propio debate entre tres candidatos a La Moneda, el oficialismo aún no define sus cartas y todavía se espera una definición concreta de la expresidenta Michelle Bachelet.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, afirmó que esperan tomar la decisión sobre su carta presencial el próximo 15 de marzo, a pesar de que ya se ha deslizado que sería él mismo.

De todas formas, su sector ha buscado tomar distancia de la izquierda para “rearmar”, como han planteado, una opción de centro. En esa misma línea, sobre la relación con el Partido Comunista (PC), dijo que: “La pregunta es si proyectos que son muy distintos, tienen que estar en una misma lista parlamentaria o en una misma candidatura presidencial”.

Enumeró una serie de diferencias, como la votación en el caso de la Ley Naín Retamal o la postura sobre la situación política en Venezuela. “Cuando hay diferencias tan importantes, yo creo que es bueno que se expresen para que la ciudadanía elija (…) Este es un gobierno del 30%, insistir en una alternativa de continuidad es llevar esa alternativa a la derrota”.

Por eso, la propuesta que plantea Undurraga es que los distintos progresismos vayan en dos primarias: “Una de la DC, los distintos partidos del Socialismo Democrático, el Frente Regionalista Verde. Otra del PC y sus aliados, de manera que se pueda abarcar la mayor cantidad de personas que crean en un proyecto y después converger en segunda vuelta”.

Sobre la carta de la expresidenta Michelle Bachelet, el timonel de la falange aseguró que tanto ella como el expresidente Eduardo Frei han dicho que no son candidatos. “Por lo tanto, nosotros no vamos a especular sobre aquello”, dijo.

Prioridades legislativas 2025

Sobre los proyectos que se tomarán la agenda este año el diputado mencionó la Ley de Infraestructura Crítica. “Para ello se requiere aprobar las reglas del uso de la fuerza”, dijo.

Como segunda prioridad puso el crecimiento económico como un compromiso general, pero asociado también a la permisología y proyectos que permitan mejorar la inversión. De la mano con eso, tener recursos para, por ejemplo, acortar las listas de espera.

“Este es un gobierno que en materia de resultados, en seguridad ciudadana no son buenos, en crecimiento económico no son buenos, en listas de espera no son buenos. Entonces, a mi me gustaría que el gobierno no bajara los brazos y que podamos sacar adelante estos proyectos”, aseguró el diputado y afirmó que se debe gobernar hasta el último día.