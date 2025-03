Bachelet despeja el camino a Carolina Tohá, pero encuentra resistencia en la alianza de gobierno

Se esperaba, luego de que Carolina Tohá hiciera pública su candidatura a La Moneda, que la expresidenta Michelle Bachelet realizara un pronunciamiento y así ocurrió.

Por medio de un video en redes sociales, la exmandataria declinó nuevamente aventurarse en una tercera campaña presidencial, llamando a que otros en su sector asuman este desafío y garantizando su apoyo a la figura del progresismo que resulte electo o electa de cara a las elecciones de noviembre.

“Agradezco de todo corazón el cariño, apoyo y confianza que me han demostrado tantos compatriotas. Seguiré trabajando por nuestro país y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre”, declaró.

El pronunciamiento de Bachelet viene a despejar el camino de Tohá, quién, para algunos, es la candidata del Presidente Gabriel Boric.

De hecho, el Jefe de Estado fue consultado esta mañana, en el marco de la declaración conjunta que entregó con su par de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y descartó algún tipo de favoritismo, luego de que ayer le dedicara a Tohá sentidas palabras donde le deseaba buena suerte y fuerza en los desafíos que va a enfrentar. “Uno de ellos y que no enfrentarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla”, sostuvo.

“Quiero que a los liderazgos progresistas les vaya bien y desde la posición que tengo voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas que sean posibles para ampliar la base del progresismo, para hacerle sentido a los chilenos y chilenas. Y, como he señalado, no me corresponde a mí hacer campaña o expresar favoritismos por alguna candidatura en particular“, añadió.

Desde el PPD, en tanto, el diputado Raúl Soto destacó que la ex jefa de gabinete sume competitividad a las primarias oficialistas. “Si el candidato o candidata de las fuerzas progresistas se va a definir en una primaria, creo que debe ser una primaria de peso. Carolina Tohá, al dar un paso al frente, le otorga ese peso a una primaria que hasta hoy día, con los candidatos que estaban, estaba demasiado débil“, dijo.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, indicó: “Me gustaría que el PS y el PPD podamos llevar una sola candidatura“.

Ahora, en la alianza de gobierno la candidatura de Tohá no cambia el escenario de primarias. Su figura no concita, de momento, respaldo transversal. En el PS, el diputado Marcos Illabaca señaló que la ex ministra del Interior no es candidata de todo el Socialismo Democrático.

“Ayer la ministra Tohá tomó una decisión personal que en definitiva representa el sentir del PPD, pero lo cierto es que no representa el sentir del Socialismo Democrático. Nosotros en esto hemos sido súper enfáticos. La modalidad para poder enfrentar la carrera presidencial va a ser a través de una primaria abierta y legal. No creo que corresponda volver a cometer los errores que cometimos en su momento cuando levantamos la candidatura de Paula Narváez y no llevamos adelante un proceso de primarias legales”, agregó.

Por su parte, el senador de la DC, Iván Flores, lamentó “la decisión de la presidenta Bachelet, lo digo derecha y claramente, y hasta el momento yo no veo ninguna candidatura de las que se han anunciado que sea capaz de reemplazar ese factor de generación de confianza como lo podría haber sido ella”.