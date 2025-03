Bárbara Figueroa afirma que esfuerzos del PC estan concentrados en una "candidatura presidencial única"

La renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, para asumir una candidatura presidencial cambió el panorama al interior del oficialismo y aceleró las conversaciones de cara a unas inminentes primarias presidenciales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, aseguró que la salida de Tohá del gabinete “era algo esperable”.



“Evidente que estamos en una etapa en que la gran mayoría de los partidos estamos haciendo definiciones. Nosotros en particular como Partido Comunista tomamos la decisión durante nuestro pleno del fin de semana de darle un espacio aún al debate sobre la definición de pre candidaturas presidenciales, principalmente poniendo el énfasis en la necesidad del avance de la lista única, pero entendemos que eso no implica ni iba a implicar que otros partidos, como ya lo ha hecho en su minuto el Frente Regionalista Verde o el Partido Liberal, no vayan hacer definiciones”, comentó.

Figueroa enfatizó en que los esfuerzos del PC están concentrados en las elecciones parlamentarias, en “una lista parlamentaria única, en tener candidatura presidencial única y vivir el proceso de primarias y en proponer un programa que dé cuenta de que esa unidad es con propósito, que es con un objetivo que es seguir profundizando cambios y transformaciones para Chile”.

Por otro lado, la secretaria general del PC se refirió al polémico allanamiento al domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados y militante del Partido Comunista, Karol Cariola, el mismo día en que se encontraba en trabajo de parto. La dirigenta señaló que se pueden comprender las explicaciones que ha entregado el fiscal a cargo de la investigación del caso Sierra Bella, Patricio Cooper, “pero creo que uno no puede sino insistir en el descriterio de haberlo hecho ahora”.

“Creo que pueden haber muchas explicaciones pero en ningún caso puede darse a entender que es algo normal, natural y esto no tiene que ver con una intención de victimizarse ni mucho menos, tiene que ver con el buen criterio para cualquier institución. Nadie está diciendo que el Ministerio Público no haga las investigaciones que tiene que hacer, pero evidentemente que uno hubiese esperado bastante más juicio”, dijo.

Figueroa además afirmó que desde el PC, “no somos ni hemos sido de los que no ponemos a disposición a todo aquello que se requiere en el marco de una investigación”. “Por lo mismo, lo que esperamos y siempre demandamos es rigor, celeridad, que estas situaciones se aborden con prontitud y que ojalá no exista la lógica, ni se abra un espacio siquiera, para que esto pueda transformarse en una instrumentalización política”, aseveró.

En esa línea, la secretaria general cuestionó que la propia Fiscalía haya informado sobre la diligencia en el domicilio de Karol Cariola y de que conversaciones entre ella y la ex alcaldesa de Santiago, Iracía Hassler, se hayan filtrado.

“Hay algo ahí que uno dice: ‘hay que cuidarlo. Porque no es que uno lo haga por una defensa corporativa, hemos estado siempre a disposición. Todos aquellos compañeros que se han visto en el marco de investigaciones han puesto todos los elementos sobre la mesa, pero no deja de llamarnos la atención la arbitrariedad con que públicamente se abordan ciertas diligencias”, indicó.

Consultada sobre aquellos que están pidiendo que Cariola de un paso al costado en su cargo de presidente de la Cámara, Figueroa recalcó que “no hay ningún tipo, ni siquiera de imputación”.

“Hay una investigación en curso, que ha hecho muy pública la Fiscalía, que la propia Fiscalía ha querido que sea de conocimiento público, pero eso creo que no debe llevarnos a juicios apresurados. Será un debate que tendrán que dar en la Cámara de Diputados, pero el hecho de que haya una diligencia que realiza el Ministerio Público no es razón suficiente para tomar otro tipo de decisiones. Eso, más bien, puede estar al límite de la instrumentalización política”, estimó.