Coordinadora académica de UAbierta: “Queremos enseñar contenidos interesantes y robustos en un lenguaje de acceso universal”

En entrevista con el programa La Fuente de Radio Universidad de Chile y UChile TV, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora de UAbierta, María Elena Acuña, conversó sobre las novedades de esta plataforma de cursos online que desde 2024 pertenece a la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Además de ofrecer nuevos cursos en un renovado formato asincrónico, la coordinadora destaca a UAbierta como una importante herramienta para que las personas puedan adquirir conocimientos preparados por especialistas de la Universidad de Chile, que les permitan participar de debates democráticos de manera informada.

– A propósito de la vinculación con la Facultad de Comunicación e Imagen, ¿en qué se encuentra UAbierta?

UAbierta es un proyecto que inició hace mucho tiempo en la Universidad de Chile, hemos tenido varios tránsitos y estructuras administrativas y finalmente el año pasado se incorporó a la Facultad de Comunicación e Imagen. Esto es un tremendo impulso para el proyecto, porque los cursos tienen un soporte audiovisual muy relevante que hace la diferencia con otras plataformas de cursos online.

– ¿Cómo funciona este soporte?

La estructura de los cursos está asentada en videoclases, que son cápsulas de contenido altamente especializado entregado en un formato que permite su comprensión a un público amplio, más complejo que un PPT y más simple que un documental, por así decirlo. El soporte audiovisual es una tarea fundamental del modelo instruccional de los cursos para asegurar los aprendizajes, porque si bien es una plataforma de divulgación, nosotros queremos que las personas puedan incorporar y asirse de contenidos interesantes y robustos explicados en lenguaje de acceso universal. Lo que hace el soporte audiovisual es garantizar que la mayor cantidad de personas, con distintos niveles formativos, intereses y pertenencias territoriales, puedan aprender a través de cursos transversales, interdisciplinarios y preparados por equipos académicos especializados.

– ¿Quiénes pueden optar a estos cursos?

Los cursos están diseñados para público general y no tienen requisitos, no es necesario contar con diplomas o certificaciones universitarias previas. De acuerdo a nuestras estadísticas históricas, los cursos los toman desde estudiantes de los últimos años de enseñanza media hasta personas mayores que están interesadas en conocer nuevos contenidos. Además, en mi experiencia como una persona que debe contratar a otros para proyectos de investigación, he visto con mucha alegría que las personas, cuando declaran sus formaciones, exponen sus cursos de UAbierta como certificación de sus competencias y conocimientos.

– Más de 500 mil personas han tomado cursos en UAbierta y, como mencionabas, muchos en su LinkedIn agregan este certificado que tiene las firmas institucionales de la Universidad de Chile. ¿Qué necesita una persona para certificarse en UAbierta?

Estos cursos tienen una estructura de cuatro semanas de contenidos, cada una con dos videoclases y una entrevista a una persona experta en el ámbito de la clase que contribuye a la profundización de contenido, además de un pequeño test. Para certificarse en el modelo que hemos estado trabajando, las personas primero tienen que aprobar estos test y una prueba final, todas en formato de alternativas. Es importante decirles que estamos inaugurando un nuevo formato: nos hemos transformado en MOOC, con cursos que están siempre disponibles para que las personas los realicen desde el momento en que se inscriben. Esto permite una accesibilidad y democratización del conocimiento de manera más avanzada, permite la flexibilidad y el aprendizaje autónomo para las personas y la actualización constante de contenidos en la plataforma.

– Mencionaste un punto tremendamente relevante, que tiene que ver con la democratización del conocimiento. Estamos en un país donde, aún en algunos espacios, hay que pagar mucho dinero para poder aprender. ¿Cuán importante ves este rol?

Esta pregunta es muy relevante, porque como ciudadanos a veces no sabemos si las informaciones que estamos recibiendo a través de las redes sociales y los medios online son fidedignas y de calidad. Entonces, algo importante en el sentido de la democratización del conocimiento que permite la plataforma UAbierta es la confianza absoluta de que los contenidos que se están entregando son preparados por especialistas que son investigadores y profesores, la mayoría de ellos de la Universidad de Chile. Por otro lado, frente a ese mundo que nos atosiga con contenidos dudosos, es importante que la Universidad de Chile, a través de la Facultad de Comunicación e Imagen y su programa de cursos online UAbierta, pueda ser una herramienta para la ciudadanía, para adquirir conocimientos que le permita participar de debates democráticos de manera informada. Por otro lado, el modelo de cursos de UAbierta es de inscripción gratuita, o sea, las personas pueden inscribirse sin costo y lo que la plataforma cobra es la certificación, es decir, la obtención de un diploma que voy a vincular necesariamente a mi curriculum.

– Lo que es un superplus, porque diversifica el perfil laboral.

Exactamente. Hoy existe un mercado laboral que nos pide mucha flexibilidad, más conocimiento y también donde nosotros mismos tenemos más curiosidad de saber de temas diversos. Por ejemplo, si me formé en ingeniería pero quiero saber de cosas de otro campo y no voy a hacer un magíster, porque eso es otra línea formativa que requiere más especialidad, UAbierta ofrece cursos 100% certificados en términos de su contenido, de su calidad y de su modelo formativo.

– ¿Qué cursos están abiertos hoy?

Para comenzar en marzo están con posibilidad de inscripción tres de los cursos que ya estaban en nuestra plataforma anterior, que se han transformado en MOOC. Estos son: Introducción a las teorías feministas, el curso más exitoso que hemos tenido, que en su primera versión tuvo casi 50 mil personas inscritas. Quienes quieran participar del debate sobre el feminismo de manera informada y tienen dudas sobre muchos contenidos que circulan en redes, por favor, inscríbase. Tenemos también el curso Derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con cómo se han ido construyendo los espacios de decisión y autonomía sobre nuestra sexualidad y cuáles son los principales problemas que enfrentamos como ciudadanos en este aspecto. Finalmente está el curso Desigualdades de género: Mujeres en la ciencia, que viene a discutir la subrepresentación de las mujeres en los campos científicos.