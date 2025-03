Paro de profesores: acusan a Desbordes de no “reconocer el derecho adquirido” tras impago de sueldos y bonos

La paralización indefinida de los profesores de colegios municipales de Santiago se ha convertido en el foco de tensión en este inicio del año escolar. La protesta contra el alcalde Mario Desbordes, por el pago parcial de los sueldos de enero y febrero, y por incumplir con el pago de los bonos de invierno y verano, tiene a 40 de 44 establecimientos sin clases.

Durante esta mañana, encabezados por el Colegio de Profesores y Profesoras, realizaron una manifestación en Plaza de Armas, en el frontis de la Municipalidad de Santiago. Allí, el presidente del gremio, Mario Aguilar, abordó la motivación detrás del paro indefinido.

Sí bien este lunes el alcalde Desbordes emitió una propuesta, esta fue rechazada en la asamblea comunal de Santiago, lo que derivó en la paralización. Al respecto, Aguilar apuntó contra el propio jefe comunal a quién acusó de “no reconocer” el beneficio que los profesores han tenido desde hace 20 años y que se había mantenido con las administraciones anteriores.

“Él partió desconociendo que existía esta asignación, después pagó la mitad. Ha tenido siempre declaraciones que no reconocen plenamente el derecho que nuestros colegas tienen como un derecho adquirido y como parte de su contrato de trabajo”, aseguró el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras.

“Esperamos que este conflicto se pueda solucionar, pero depende del municipio. ¿Y cómo se soluciona? Reconociendo el derecho adquirido de mis colegas y no poniéndose condiciones nuevas unilaterales”, denunció Aguilar sobre acciones tomadas por Desbordes para retardar el pago del beneficio a profesores.

Además, abordó el anuncio de Desbordes de recurrir a Contraloría para consultar sobre la obligación del pago del bono, afirmando que este no es un tema administrativo que deba ver Contraloría sino que se trata de una vulneración a derechos laborales, por lo que van a preparar “una presentación judicial en los tribunales de trabajo”.

Por su parte, María Teresa López, presidenta subrogante del comunal Santiago, lamentó que no se realizara el pago completo del bono. “Se han venido trasladando gestión a gestión de distintos tintes políticos. Todo alcalde, toda administración que ha pasado así lo ha hecho. Esta es la primera vez que se rompe este cumplimiento”, señaló.

“Emplazo al señor alcalde, porque creo poco viable que él diga que no va a haber otra propuesta. Porque resulta que nosotros somos profesores y estamos absolutamente a disposición de cumplir nuestras labores. Lo emplazo a que converse directamente con el Colegio de Profesores, porque esa instancia no se ha dado”, complementó López ante la postura de Desbordes de no entregar una nueva propuesta.

“Vuelvan a clases”

La mañana de este martes el alcalde Mario Desbordes afirmó que van a realizar el pago “pese al descalabro financiero que dejó la señorita Irací Hassler”. Según el edil, hay un déficit comunal de 26 mil millones de pesos, lo que dificulta el pago del bono que asciende a un total de 6.8 millones de pesos. Por lo anterior, también apuntó contra una sobredotación de personal educativo en Santiago.

“Reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo. No es una obligación legal nuestra, eso es falso. El convenio ya venció, no se renovó, no se hizo en la gestión anterior, pudiendo haberse hecho, y por lo tanto no tengo ninguna obligación legal”, enfatizó el jefe comunal acerca del pago de los bonos.

Sumado a lo anterior, llamó a los profesores a que “vuelvan a clases”. “Porque los alumnos se van a empezar a fugar en masa y van a terminar de matar la educación pública de la comuna de Santiago”, sentenció Desbordes.

Mineduc observa la discusión

Al ser consultado por la situación en una actividad por el inicio de clases, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que están monitoreando el avance del paro pero qué están imposibilitados de intervenir al ser una negociación bilateral entre los profesores y el Municipio de Santiago.

“Nosotros hemos comprometido buscar todas las formas de adelantar los ingresos que como ministerio nos corresponde hacer al municipio durante el año”, sostuvo Cataldo, dando como ejemplo la transferencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública antes de la fecha en que regularmente se hace.

El secretario de Estado reconoció que les gustaría “resolver estos temas inyectando más recursos”, pero “la ley no nos permite”. “Lo que sí podemos hacer es mejorar la gestión, a acelerar procesos, para que el municipio pueda descomprimir la presión presupuestaria que pueda evidenciar”, dijo el ministro.