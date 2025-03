Presidente Boric y presidenciales: "El candidato del Gobierno es Chile"

Luego de que el Presidente Gabriel Boric respaldara la precandidata presidencial de Carolina Tohá en el cambio de gabinete de este martes, el Mandatario reiteró que empujará a su sector a tener las primarias “más competitivas que sean posibles para ampliar la base del progresismo”.

Tras varios meses de expectación respecto a su candidatura, la ex ministra del Interior dejó su cargo para luego hacer oficial su participación en la carrera a La Moneda.

“He estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República“, dijo a través de una carta publicada en su cuenta de X, parte de un mensaje que también transmitió ayer en un punto de prensa en calidad de ciudadana.

Un mensaje al salir 🇨🇱 pic.twitter.com/2e6FPh7Q2b — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 5, 2025

En el marco de la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el Presidente Boric reiteró la importancia de que el oficialismo realice primarias “que sean convocantes y competitivas”.

Respecto a si Tohá es su candidata, el Jefe de Estado destacó que el “candidato del Gobierno es Chile”: “Y nosotros vamos a trabajar firmemente por Chile, lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista es hacer bien la pega. A mí como Presidente de la República no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular”.

“Quiero que a los liderazgos progresistas les vaya bien y desde la posición que tengo voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas que sean posibles para ampliar la base del progresismo para hacerle sentido a los chilenos y chilenas”, enfatizó.