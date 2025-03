Diputado Brito (FA): "Se puede llegar al gobierno, pero sin mayoría en el Congreso todo se pone cuesta arriba"

Ahora que Michelle Bachelet declinó ser la candidata presidencial que uniera las fuerzas de la centro izquierda, se comienza a configurar el escenario para el sector y los partidos empiezan a deslizar sus definiciones.

El Frente Amplio tomará su postura el 15 de marzo, así lo indicó el diputado Diego Ibáñez después de que la exministra Carolina Tohá se sumara a la carrera como la abandera del PPD.

Lo cierto es que Tohá no concita la misma amplitud que Bachelet y eso genera un desafío distinto para las posibles primarias. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, afirmó que será la ciudadanía la que decida quien la represente.

“Sentimos que no podemos evadir la primaria que es necesaria para darle el protagonismo a la gente y también para tener opciones competitivas. Creemos que la primaria nuestra, así como se está configurando, puede ser la más competitiva, la con más participación y el resultado va a tener el futuro presidente o presidenta de Chile”, afirmó.

Puso como ejemplo la candidatura del mismo Presidente Gabriel Boric, también de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti que “nadie le daba la expectativa de que podía resultar electa”, pero resultó posterior que se definiera su liderazgo popularmente.

Además, agregó que esta lógica es importante no solo pensando en las elecciones presidenciales, sino que también en las parlamentarias. “Se puede llegar al gobierno, pero si no se tiene mayoría en el Congreso la verdad es que se pone todo cuesta arriba, lo hemos vivido estos años. Por eso estamos defendiendo lo que señaló el presidente en la Cadena Nacional, de primarias de todo tipo, para que no sean las dirigencias de Santiago, sino que sea la ciudadanía la que elija las cartas más competitivas”, indicó.

Gobierno de continuidad

En las últimas semanas se han instalado críticas a la posibilidad de un gobierno de continuidad, alternativa que el Ejecutivo ha planteado como un anhelo. En ese sentido y sobre el aporte que buscaría hacer el Frente Amplio, el diputado Brito puso énfasis en el enfoque de inversión social del sector, que planteó como relevante para el avance en materia de seguridad, por ejemplo. “Si el Gobierno no continúa con esta línea creemos incluso que la reforma de pensiones está en riesgo”, dijo el parlamentario.

“Tenemos un país que es una joya, pero también que tiene temas que resolver y los abusos de antes del estallido yo creo que han persistido”, añadió.

También se refirió al “estilo de liderazgo”. “La derecha busca dividir a Chile, yo veo las declaraciones de la candidata de la derecha o del candidato de la extrema derecha y la verdad es que veo odiosidad hacia nuestros propios compatriotas”, lamentó.

Según Brito, la necesidad de concitar mayorías también es clave. “Si bien nosotros somos del Gobierno y creemos que se ha avanzado muchísimo, es un gobierno que no tiene la mayoría del apoyo popular. Necesitamos la mayoría de nuestro país para poder sostener un gobierno de unidad, pero no entre los dinosaurios de la política, sino que entre todos y todas las chilenas que queremos que el país mejore independiente de quien se encuentre en el poder”.

Presidencia de la Cámara

Sobre el debate de la próxima presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario aseguró que esto se va a zanjar la primera semana de abril. “Hemos tenido un acuerdo desde el inicio que somos la única bancada que la ha respetado completamente (…) pareciera que algunos quieren desconocer los acuerdos cuando nos toca a nosotros”, criticó.

“En realidad, esto es lo que nos permite impulsar las reformas a pesar de tener una minoría en el Congreso, por eso es importante actuar con responsabilidad. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos a que cumplan con su palabra”, dijo Brito.