Salud mental y conexión con el arte: los elementos indispensables para la canasta familiar, según la actriz María José Bello

“Me interesa cómo las personas construyen sus propias verdades y cómo las mentiras pueden ser una forma de protección o autoengaño“. Esas fueron las palabras utilizadas por el dramaturgo francés, Forian Zeller, para referirse a “La mentira“, una de sus obras más emblemáticas y que este 2025 llegará por primera vez a las tablas de nuestro país bajo la dirección de Héctor Morales.

María José Bello, Javiera Díaz de Valdés, César Sepúlveda y Giordano Rossi son los actores que darán vida a esta adaptación, que aterrizará en la cartelera del teatro Zoco el próximo 14 de marzo. En clave de comedia y con la agudeza que caracteriza al trabajo de Zeller, el montaje aborda una tensa reunión entre dos parejas amigas. Esto, luego de que una de ellas viera al esposo de la otra besándose con una mujer extraña.

Así es como la lealtad, la confianza y los límites de la honestidad terminan emergiendo a la superficie. “Eso es lo más interesante de su dramaturgia, cómo él va desentrañando durante la obra esta cosa laberíntica donde empiezan a sucederse distintas revelaciones a partir de una anécdota”, afirmó Bello en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Esta pareja de amigos están invitados a nuestra casa a comer el día en que ocurre la obra, y yo no tengo ganas de eso porque no me gusta la mentira. Pero resulta que esta simple anécdota, que parece que tiene que ver con otras personas, con esos otros personajes, finalmente nos empieza a tocar la fibra a todos. Porque, de alguna manera, lo que plantea la obra y que tiene mucho que ver también con la vida misma, es que todos mentimos o acomodamos ciertas verdades para poder resguardarnos o, entre comillas, proteger a los otros“, sumó la actriz.

En ese sentido, explicó que “la forma de la narración es muy interesante porque efectivamente entra en estos laberintos donde tú dices ‘no puedo salir’. Tiene una apuesta que va abriendo cada vez más y es tremendamente interesante. Y no pierde la agudeza. Además, es muy divertido porque estamos todos tratando de justificar nuestras propias verdades o, en este caso, la mentira”.

Apostar por la comedia

Uno de los hitos en la carrera de Zeller fue la adaptación de “El padre”, una de sus obras más importantes, a la pantalla grande. El impacto generado por el texto fue tal que incluso llegó a coronarse como merecedora de dos premios Oscar el 2021: Mejor guion adaptado y Mejor actor para Anthony Hopkins.

Historia que, para Bello, está a la altura de lo ofrecido por “La mentira”. “Efectivamente podría pasar algún día lo mismo que con ‘El padre’ porque tiene eso. Es una obra que te hace sentir en un espacio íntimo. Y creo que para los espectadores y espectadoras va a dar esa sensación vertiginosa que tú sientes, esta incomodidad de estar sabiendo todas esas cosas de esta pareja, y que sería súper bonito verlo a través de las posibilidades cinematográficas. Es increíble porque da totalmente”, compartió la intérprete.

Aunque otra característica que destaca de este trabajo en particular es la maestría en el uso del humor: “Es comedia, pero es muy aguda, muy inteligente. Tiene mucha habilidad para balancear drama y comedia. Es muy rápida, tiene ritmo y la verdad es que a mí solo con la lectura me atrapa”.

Género que, para la actriz, cobra aún más relevancia en un presente como el que vivimos. “La verdad es que la comedia, sobre todo en los tiempos que corren, es demasiado importante. Y conectarse con el arte, ir a ver teatro, ver una serie, ir a ver música, ir al Teatro Municipal, hace muy bien para el alma. Ojalá todas las familias pudieran hacerlo. Hay dos cosas que deberían estar en la canasta familiar: salud mental y conexión con el arte en todas sus disciplinas. Y la comedia hace mucho bien y en esos tiempos es bastante necesaria”.

En el plano profesional, Bello también resaltó las complejidades propias de este registro: “Un buen comediante, para mí, puede hacer todo. A veces, alguien que es un buen actor solamente dramático no necesariamente se maneja bien con la comedia, pero un buen comediante me parece que sí o sí puede hacer todo lo demás. Recuerdo, por ejemplo, el caso de ‘El eterno resplandor de una mente sin recuerdos‘. Siempre le daban a Jim Carrey papeles divertidos, de comedia, pero cuando empezó a entrar en el drama fue impresionante”.

“A mí me encanta. Me encanta hacer reír y el timing de la comedia, que tiene un ritmo, un tempo que me acomoda. Me siento bien en esa tecla. Me gusta el drama también, pero este texto en particular me encanta porque es divertido”, añadió la actriz.

Sí al teatro

Por otro lado, y considerando la versatilidad que ha demostrado en otros soportes actorales, Bello compartió una reflexión en torno al rol del teatro en la carrera de las y los actores.

“El teatro es ese que no te suelta nunca la mano. Me encanta, y nunca lo he dejado, incluso cuando he estado con full pega en teleseries u otros proyectos. Siempre ha estado para mí, no sé lo que es no hacer teatro, la verdad. No tengo ese espacio. Y sobre todo en los tiempos difíciles en que a veces no hay tantos proyectos audiovisuales, el teatro siempre está ahí”, indicó.

“Es tener una idea, un grupo, también un poco de gestión, y armar cosas. Además, uno está en proyectos que te encantan, o por lo menos en mi caso. No he escuchado nunca a un actor que diga ‘cuando me jubile’, porque uno siempre quiere estar. Yo siempre quiero estar. Espero morir actuando, ojalá así sea, y el teatro me fascina. Tengo una relación linda, me gusta, vibro mucho, soy inmensamente feliz, me encanta entrar en estos procesos, aunque lo que me gusta actuar. Pero el teatro es bien noble. En todos los tiempos difíciles, el teatro siempre te da la mano para avanzar“, concluyó Bello.