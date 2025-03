Alberto Undurraga (DC) inscribe precandidatura presidencial: "El anhelo de vivir en un Chile seguro es posible"

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, inscribió su precandidatura presidencial ante el Tribunal Supremo de la colectividad, la que podría ser ratificada en la Junta Nacional del partido el próximo 15 de marzo.

El timonel de la falange destacó que detrás de la inscripción de su candidatura presidencial está el respaldo de cientos de militantes y dirigentes de su partido. “La Democracia Cristiana va a definir su candidato o candidata presidencial el próximo 15 de marzo y yo me he venido a inscribir con convicción (…) para las primarias a realizarse el 30 de junio”, afirmó.

“Los anhelos de volver a crecer y con ello mejorar los empleos y la calidad de vida, los anhelos de vivir en un Chile seguro y enfrentar los desafíos de seguridad sin complejos y los anhelos de enfrentar con audacia, los desafíos sociales, como terminar con la lista de espera y con la falta de viviendas, son desafíos posibles“, manifestó.

Undurraga señaló que aun es posible que otros integrantes de la DC inscriban candidaturas, pues el partido tiene un proceso “abierto a distintos militantes que puedan presentarse”.

“Hoy vamos a saber concretamente, pero el expresidente Eduardo Frei, tal como la expresidenta Michelle Bachelet, que son referentes de nuestro sector (…) han dicho que no son candidatos presidenciales”, dijo.

En cuanto a la alternativa que representa la exministra y precandidata presidencial por el PPD, Carolina Tohá, respecto a continuar el legado del Presidente Gabriel Boric, el parlamentario indicó que “no se construye una mayoría cuando se aspira a la continuidad de un gobierno que solo tiene el 30%”. “Eso es querer perder, por eso nosotros tenemos un planteamiento distinto, pero que será motivo de las conversaciones políticas hacia adelante. Lo central es el programa que estamos planteando que va a ser un programa responsable, serio, financiable y concreto”, adelantó.

Por otro lado, Undurraga descartó la idea de restarse de las primarias e ir directamente a la primera vuelta. “Nuestro propósito no es llegar a una primera vuelta sin pasar por primaria. Por supuesto que nuestro propósito es construir la mayoría para poder alcanzar la Presidencia de la República y gobernar Chile, pero eso se hace primero con primarias, segundo en primera vuelta, tercero en segunda vuelta. Ese es el camino”, aseguró.

En ese sentido, el también ex ministro de Obras Públicas indicó que “las distintas fuerzas políticas tienen el deber de hacerle un planteamiento al país y lo van a hacer de manera doble a través de sus candidaturas presidenciales y a través de sus candidatos y candidatas al Parlamento. Eso lo vamos a hacer y no me cabe duda en el caso parlamentario que vamos a tener un muy buen acuerdo”.