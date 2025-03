Camilo Escalona (PS): “No cambiaremos a Bachelet por otra candidatura de un día para otro”

La carrera presidencial sigue configurándose, especialmente en el oficialismo. Esta semana se dieron a conocer la decisión de Carolina Tohá (PPD) de competir por el sillón de La Moneda, y de Michelle Bachelet (PS), quién finalmente declinó sumar su candidatura.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, se refirió al escenario actual del sector. En primer lugar, informó que su colectividad se tomará el tiempo necesario para definir una nueva candidatura: “No vamos a cambiar a la expresidenta Bachelet por otra candidatura de un día para otro”.

En la misma línea, Escalona defendió la decisión de haber esperado hasta el último momento a la exmandataria. “Hoy mucha gente se da cuenta que sin Bachelet la elección presidencial es cuesta arriba. Recibimos múltiples llamados y muestras de apoyo a la posición que teníamos de mantener nuestra insistencia. Porque es un liderazgo por el que no se generaron las condiciones para que fuera reemplazado”, sostuvo el exsenador, quien mencionó que la decisión del PS podría darse posterior al 16 de marzo cuando se realicen las elecciones internas.

Escalona también rechazó la idea de inscribir dos listas oficialistas, una entre el Partido Comunista y Frente Amplio, y otra donde vaya el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana. “No me parece”, señaló tajantemente.

“Hemos establecido relaciones de trabajo amplias y positivas, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, con objetivos comunes. Nuestra experiencia es en el sentido contrario de hacer dos primarias. Nuestra experiencia indica que la unidad es posible”, afirmó Escalona.

Asimismo, el exparlamentario abordó el desafío del oficialismo por lograr mayorías en el Congreso Nacional, ante la arremetida de las derechas y también considerando la reducción del quórum para reformar la Constitución, el que pasó a ser de 4/7. “Tenemos que actuar unitariamente. Si actuáramos unitariamente los 4/7 los tendríamos nosotros y no la derecha. Es re fácil hablar de hacer dos listas, pero cuando se produce la división no se sabe hasta dónde va a llegar la división. A veces no son dos listas, son tres o cuatro. Los efectos de la división son incalculables”, expresó Escalona.

“La realidad de nuestro país nos indica que las fuerzas de derecha y de ultraderecha, si consiguen mayoría en el Parlamento, están en condiciones de bloquear a nuestro gobierno si nosotros ganamos la elección, como ocurrió en estos años. Y si ganaran ellos usarán la fuerza combinada para deshacer los cambios democráticos de los últimos años”, advirtió el secretario del PS.