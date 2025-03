Familiar de jóvenes detenidos por error en Ñuñoa: "Quiero que Carabineros funcione bien para todos, no para algunos"

La detención errónea de dos jóvenes en Ñuñoa ha generado un profundo malestar e indignación entre sus familiares, quienes después de la liberación de los hombres de 21 y 23 denunciaron abuso policial y un daño causado a su imagen. Además, la familia de exige justicia, rectificaciones públicas y garantías de seguridad para que puedan retomar sus vidas.

Los individuos fueron capturados la noche del miércoles por su supuesta participación en una encerrona que terminó con un carabinero en riesgo vital, dicha información había sido confirmada por la general de la institución uniformada, Karina Soza. Posteriormente fueron dejados en libertad porque no tuvieron ninguna participación en los hechos.

A pesar de lo último, los jóvenes recibieron una golpiza de parte de los uniformados, fueron fotografiados en la 18° Comisaría de Ñuñoa y sus imágenes fueron difundidas en redes sociales, señalándolos como responsables del delito.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodrigo Porras, padre y tío de los involucrados cuestionó que Carabineros haya tildado a los jóvenes de delincuentes de manera prematura y sin pruebas.

“Delante de todo Chile, la generala (Karina Soza) en un medio de prensa, señaló que mi hijo y mi sobrino venían en el auto y que eran los delincuentes. A reglón seguido, mencionó que mi sobrino y mi hijo presumiblemente pertenecían a una banda de portonazos. Esa señora, que con tanta fuerza delante de todos los medios de comunicación y delante del país completo, indicó que mi hijo y mi sobrino eran unos delincuentes, hasta esta hora no me ha llamado, ni ha llamado a mi hijo, ni ha mi sobrino. No ha aparecido, pero eso quedó para todo un país“, lamentó.

En la misma línea, Porras sostuvo que: “Ella estaba en nombre de la institución y si la generala, la máxima autoridad de una institución muy jerárquica, indica eso, ¿Qué puede esperar usted de un carabinero de la comisaría?”.

Una vez difundida la imagen de los jóvenes y después de que se esclareciera que éstos no participaron en los hechos delictuales, el funcionario que realizó la fotografía fue dado de baja. Si bien los familiares valoraron la medida, criticaron el procedimiento realizado por los funcionarios que terminó con la detención injustificada.

“Al momento de la detención, los golpearon, los amenazaron, los llevaron al furgón, los siguieron golpeando al llevarlos a la comisaría y al interior de la comisaría, sin que pudieran dar aviso a la familia y les sacaron fotografías subiéndolas a las redes sociales”, acusó.

“Yo respeto a la institución de Carabineros y quiero que funcione bien para todos, no para algunos. Me parece correcto que la identidad de ese funcionario no la sepamos, porque tiene familia, pero ese mismo procedimiento no se realizó con mi hijo y mi sobrino, se hicieron cosas de suma gravedad“, agregó.

Asimismo, Pamela Naranjo, madre de uno de los jóvenes recalcó que esperan un pronunciamiento por parte de Carabineros o las autoridades de la Municipalidad de Ñuñoa, en el que se reconozca públicamente la inocencia de su hijo y sobrino. Además de pedir medidas visibles que reparen el daño y prevengan nuevas agresiones.

“Esperamos que esto sea reconocido a nivel de todas las comunicaciones posibles, así como ensuciaron los nombres de nuestros hijos en redes sociales, con fotografía de ellos, tachándolos de delincuentes, nosotros esperamos que las autoridades pertinentes eleven algún comunicado formal, que sea visible, y que sí se pueda mostrar de que ellos efectivamente son absolutamente inocentes”, manifestó.

Por su parte, Carabineros enfatizó: “Lamentamos profundamente la difusión de esta imagen en redes sociales, ya que su captura y divulgación no se ajustan a los protocolos establecidos ni representan las prácticas institucionales que garantizan el respeto a los derechos de las personas”.

La familia ya solicitó la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el caso, aunque están evaluando otras acciones legales. Por lo pronto, están en constante preocupación por la recuperación física y psicológica de los jóvenes.