Matthei condena agresión que sufrió Tohá en Lastarria: "La violencia nunca es el camino"

La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, condenó la agresión que sufrió la exministra y actual candidata presidencial, Carolina Tohá, cuando caminaba por el barrio Lastarria. A través de su cuenta de X, Matthei condenó “enérgicamente la agresión que sufrió anoche @Carolina_Toha. La violencia nunca es el camino. Podemos tener siempre legítimas diferencias, pero no corresponde manifestarlas con violencia”. “El diálogo debe ser la base del Chile que queremos”, manifestó la candidata presidencial de la oposición.

La ex ministra del Interior sufrió una violenta “funa” en horas de la noche de este viernes, cuando desconocidos la siguieron durante varias cuadras mientras la insultaban e incluso la empujaban.

La agresión se viralizó en redes sociales en videos que la muestran caminando mientras estaba siendo acosada por individuos. Una de las cuentas de Instagram, Megáfono Popular, publicó un video y el mensaje “esta noche fue funada la paquita”.

En su cuenta de X, la exministra relató que: “Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”.