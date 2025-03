Carla Rojas y brechas de género en la construcción: "Es urgente transformar la cultura organizacional"

El primer estudio nacional sobre mujeres en la construcción en el país reveló importantes brechas de género en el sector. Este informe, presentado el 4 de marzo de este año, ofrece un diagnóstico detallado de las barreras estructurales que enfrentan las mujeres y propone soluciones concretas para avanzar en equidad.

La investigación, “Mujeres en la construcción: la deuda pendiente de la industria en Chile”, se realizó en base a entrevistas y grupos especializados de conversación con trabajadores y estudiantes de carreras relacionadas a este rubro, cuyos índices de discriminación son altos. De acuerdo con los datos, el 60% de los trabajadores percibe actitudes discriminatorias en cuanto a género y el 50% de las mujeres enfrentan comentarios despectivos en su entorno laboral.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Carla Rojas, coordinadora de Inclusión y Género del Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios, profundizó un poco en los resultados y definió los pasos a seguir para reducir la brecha de género.

“El estudio confirma lo que muchas trabajadoras han expresado durante años: la construcción sigue operando bajo lógicas que dificultan la inclusión de las mujeres. Ahora tenemos datos concretos para transformar esta realidad con políticas públicas y estrategias empresariales“, expuso Rojas sobre el estudio que da cuando de la profunda masculinización de la industria.

La especialista subrayó la necesidad de evaluar el clima laboral y la cultura organizacional en las empresas de construcción, porque para garantizar un entorno seguro “es crucial erradicar prejuicios persistentes, y asegurar que los procesos de reclutamiento y selección no tengan estereotipos de género”, pues la capacitación y prevención, así como la elaboración de protocolos confiables, son esenciales para crear un entorno seguro y digno.

Precisamente, el estudio señaló que el 44% de las personas encuestadas no conocen o no entienden los canales de denuncias y el 50% no confían en los canales de denuncias.

Además, el 76% mencionó que no existe un canal formal dentro de las empresas para poner una denuncia o un reclamo. “Hay que hacer una psicoeducación para poder sensibilizar a las personas en los impactos del acoso sexual y la discriminación, pero, también es muy importante pensar en cómo vamos a canalizar si existen este tipo de situaciones”, aseveró Rojas.

En relación con el ambiente laboral, el estudio reflejó que al interior de esta industria el 44% de las trabajadoras y el 29% de los estudiantes sienten temor de ser acosados en sus espacios de trabajo o estudio. La falta de infraestructura adecuada, como vestidores y baños seguros para mujeres, es una materia pendiente.

Las mujeres en la construcción adoptan diversas estrategias para lograr reconocimiento en un entorno hostil. Según las cifras, el 45% de ellas tiene estudios universitarios o de postgrado, en comparación con sólo un 22% de los hombres. Algunas también adoptan códigos y actitudes masculinas para encajar en el ambiente laboral. Asimismo, contar con un sponsor masculino sigue siendo clave para avanzar en posiciones de liderazgo.

A pesar de las condiciones desfavorables, Rojas destacó los avances en legislación, como la Ley Integral contra la violencia de género y la implementación de la Ley Karin, marco legal que hasta la fecha permitió que “más de 21 mil casos de acoso y violencia fueran denunciados en el primer semestre, lo que demuestra un progreso significativo en la prevención y atención de estos problemas”.

“No obstante, estamos un poco al debe en lo que viene en la primera infancia y en la adolescencia, que es donde se forman estos estereotipos y ahí hay que trabajar activamente como sociedad, principalmente en la escuela y en los colegios”, agregó.

La profesional resaltó la importancia de un diagnóstico preciso y la medición de KPI específicos para evaluar el ambiente percibido por estudiantes en el nivel educacional. Es fundamental para entender las barreras desde la formación técnica. “Trabajar en conjunto entre sector público y privado es clave para erradicar discriminación y brechas salariales“, expresó.

En un futuro visualiza cambios a corto, mediano y largo plazo en la industria de la construcción. “Si más actores se suman a la toma de decisiones, podemos erradicar conductas discriminatorias y trabajar en una transformación cultural con enfoque de género”, afirmó.

Según Rojas, estos resultados servirán como base para nuevas políticas públicas y estrategias que promuevan una participación equitativa: “No es un problema de la academia o el mundo privado, sino que más bien es un tema global y que para poder erradicarlo tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria y también sistemáticamente para poder cambiar”.