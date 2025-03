Shakira reabre el debate: ¿Priorizar el deporte o destinar estadios a conciertos?

La suspensión de los conciertos de Shakira en Chile reabrió una vez más el debate: ¿Deben ocuparse los estadios para conciertos o deben mantenerse exclusivamente para el deporte? Esto, a raíz de los problemas en el suelo que generan los shows artísticos con grandes maquinarias como el de la cantante colombiana. Mientras algunos postulan que deben realizarse en lugares como el Movistar Arena, surge un llamado de deportistas.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la atleta Rocío Muñoz, entregó su visión respecto de cómo estos mega eventos afectan la realización del deporte en el coliseo de Ñuñoa.

“Para nosotras, sobre todo como atletas que usamos la pista, que hagan estos shows nos perjudica”, reconoció la deportista del Team Chile y una de las principales afectadas por los problemas en el Estadio Nacional.

“Porque al final no podemos usar el recinto. Porque queda destruido, porque lo pisan. Igual me parece que es un espacio grande y amplio que en el fondo hay que compartir. Pero hay que saber cuidarlo también”, remarcó Muñoz.

Una visión más moderada entregó su par del Team Chile, María Fernanda Valdés, quien, a pesar de no usar dichas instalaciones, llamó a cuidar el recinto para sus compañeros y compañeras que sí lo necesitan para su práctica diaria.

“Se tienen que hacer (los conciertos), pero tienen que tener los resguardos. He leído que la cancha no se hundió sino que fue desnivel de preparación. Ellos (productora) tienen que tener esa cobertura, el desnivel no existe”, apuntó la halterófila nacional consultada por nuestro medio.

“Es importante (cuidar el estadio) porque hay deportistas que van a ocuparlo. Tampoco podemos hacer que el deportista no pueda ocuparlo. Tiene que haber un consenso ahí”, complementó Valdés.

Para Muñoz,“por querer hacer esto y querer lucrar con arrendar el recinto, perjudican el deporte”.

El problema en particular

¿Pero qué falló en el caso particular del concierto de Shakira? Desde la productora adujeron un problema de desnivel, lo que fue desmentido por el Instituto Nacional del Deporte a través de sus redes sociales, descartando el hundimiento.

¿Por qué se suspendieron los conciertos de Shakira? Acá te explicamos las causas reales y qué viene ahora para el recinto deportivo más importante del país. (1/2) pic.twitter.com/qFXCZFwv0a — IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) March 4, 2025

Consultado por nuestro medio, el académico de la Universidad de Santiago e ingeniero en Obras Civiles, Leonardo Brescia, respaldó lo señalado por el IND sobre el desnivel del Estadio Nacional.

“El tema de los niveles no debería ser un problema para este tipo de estructura. Porque tienen elementos modulares diseñados para absorber cualquier irregularidad. O sea podrías encontrar un pozo, como estos que hacen los jugadores, y lo puedes solventar con elementos auxiliares”, explicó.

Por otro lado, existe otro argumento a favor de lo señalado por las autoridades: los requisitos FIFA para una cancha de fútbol. “Lo que es la cancha de césped o la pista de atletismo, como ya ha dicho el ministro o el IND, no tienen desniveles mayores, porque no pueden por aspectos técnicos. Imagínate si el Estadio Nacional del país no cumplíera los reglamentos FIFA, sería una vergüenza internacional”, expuso Brescia.

Dando de ejemplo los conciertos de Roger Waters o incluso espectáculos a nivel mundial que requieren de una gran maquinaria como el de la banda de metal Rammstein, Brescia detalla que “si tuvieras un problema en el suelo, sería un problema que durante la etapa de construcción tu irías viendo”.

“En el peor de los casos, que fuera un problema de asentamiento muy despacito en el largo plazo, habrían imágenes de la estructura en su nivel global deformada a causa de las deformaciones del suelo. Y no se observa nada”, prosiguió aclarando el especialista.

Sobre la discusión y posibilidad de trasladar conciertos a otro tipo de recintos como el Movistar Arena, Brescia mencionó que lo “ideal es tener recintos especiales para cada cosa”.

“Lamentablemente, en Chile tenemos incluso escasez de buenos anfiteatros, por ejemplo, para música clásica. Es decir, por algo el Festival de Viña tiene su propio lugar en la Quinta Vergara. Es porque han diseñado un lugar por aspectos técnicos para favorecer aspectos como el audio”, apuntó el experto.

“Lo que pasa es que generalmente este tipo de estadio se dan porque los artistas buscan una caracterización artística del show. De repente una cierta iluminación o, en el caso extremo de Rammstein, que le gusta incluir mucha pirotecnia. Pero evidentemente aquí hubiera sido ideal tener un espacio distinto”, cerró Brescia.