"Diputado símbolo de la grosería": Frente Amplio llevará a Miguel Mellado a la Comisión de Ética

Al termino de la sesión de este lunes de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del caso Monsalve, en la que se citó nuevamente al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, y al jefe de Gabinete, Carlos Durán, parlamentarios del Frente Amplio anunciaron que llevarán a la Comisión de Ética al diputado y presidente de la instancia, Miguel Mellado (RN).

El diputado Diego Ibáñez (FA) cuestionó la conducción que el diputado de Renovación Nacional ha tenido en la CEI del caso protagonizado por el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Terminó la sesión más de una hora antes de lo presupuestado, invita a personas, no les pregunta nada, no deja que respondan y se enoja porque no responden lo que él quiere escuchar. Me parece que es una conducción grosera (…) Una conducción que está carente de ética, una conducción que merece ser sancionada por nuestra corporación en la Comisión de Ética”, declaró Ibáñez.

El frenteamplista acusó a Mellado de realizar “afirmaciones falsas” al declarar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, actuó de manera “ilegal” cuando se rehusó a entregar detalles de sus conversación con el Presidente de la República en la comisión.

“Se está señalando que hay una actuación ilegal, cuando la contralora general de la República dijo en la sesión anterior, por más que nos caiga bien o nos caiga mal el señor asesor del presidente, señaló que había comparecido y había declarado, por tanto, había sido una actuación apegada a la norma”, destacó.

Asimismo, el diputado Ibáñez expuso que “el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando fue citado a una comisión investigadora por este mismo tema, por querer la comisión conocer antecedentes privados de su asesoría, él dijo que esto era ridículo. No lo decimos nosotros, lo dice el ex ministro del Interior del presidente Piñera, que es ridículo intentar conocer conversaciones privadas del presidente de la República con asesores que tienen cláusula de privacidad”.

“A mí me parece (…) que acá se ha faltado el respeto y se está mintiendo. Vamos a llevar al diputado Mellado: diputado símbolo de la grosería, a la Comisión de Ética”, aseveró.

Por su lado, la diputada Carolina Tello (FA) calificó como “una vergüenza” y “un show”, lo vivido este lunes en la CEI del caso Monsalve. “Vimos cómo el presidente termina abruptamente la sesión sin dejar tiempo incluso para otras diputadas y diputados que querían hacer sus respectivas reflexiones y consultas”, manifestó.

“Pero también al jefe de gabinete que era uno de los invitados a la sesión, quien ni siquiera pudo exponer lo que la propia comisión le citó a señalar, lo cual nos parece que evidentemente responde a una pésima conducción que se ha llevado adelante durante esta comisión especial investigadora”, dijo.

Así, apropósito de los cuestionamientos hacia los asesores de La Moneda, Tello enfatizó que ninguna de las partes involucradas en esta instancia parlamentaria tiene la atribución para tildar de “verdaderas, falsas, correctas o completas” las declaraciones de Crispi y/o Duran.