En medio de fuertes cuestionamientos: Miguel Crispi y Maya Fernández dejan el Gobierno

Tras las cuestionamientos por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la ministra de Defensa, Maya Fernández, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric. Del mismo modo, y luego de constantes crítica a su rol como jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, también le hizo saber de su dimisión al Mandatario.

Por medio de un comunicado de prensa, Presidencia informó también de otros cambios en el Gobierno. Ante la salida de Fernández, Adriana Delpiano Puelma fue nombrada como la nueva ministra de Defensa. Delpiano fue ministra de Educación (2015-2018), intendenta de la Región Metropolitana (2007-2008), subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (2003 y 2006), directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (2003) y ministra de Bienes Nacionales (1994-1999).

Mientras, en remplazo de Crispi, Felipe Melo Rivara asume como el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Melo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MSc in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science. Ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo de 2025.

De la misma manera, el Mandatario nombró como ministra de la Secretaría General de la Presidencia a Macarena Lobos Palacios y como subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia a Nicolás Facuse Vásquez.

Lobos es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y ocupó el cargo de subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia hasta marzo de 2025. Facuse es abogado de la Universidad de Chile, es egresado del Magíster en Derecho de la misma casa de estudios y ocupó el cargo de Jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia hasta marzo de 2025.

¿Qué gatillo la renuncia de Fernández y Crispi?