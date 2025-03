Fiscalía confirma diligencias en domicilio de Julia Chuñil

La Fiscalía confirmó diligencias en el domicilio de la dirigente mapuche Julia Chuñil (72), por su desaparición hace cuatro meses, en Máfil, Región de Los Ríos.

El pasado jueves 30 de enero, personal de Carabineros de la Segunda Comisaría de Los Lagos llegó hasta la casa de la dirigente mapuche para inspeccionar el lugar. En la pesquisa, según publicó La Tercera, encontraron un rastro de sangre.

La muestra fue analizada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Santiago, y según un reportaje de Meganoticias, el rastro de sangre coincidía con el material genético de Julia Chuñil.

De acuerdo a las mismas fuentes, restaría inspeccionar la casa de Chuñil con georradares de penetración en el suelo para descartar que el cuerpo de la dirigente mapuche pueda estar enterrado en ese sector.

Pablo San Matrín Chuñil, hijo de la dirigente desaparecida, agradeció las distintas y masivas muestras de apoyo que han recibido desde la desaparición de su madre. Además, criticó que las indagatorias de la Fiscalía estén enfocadas en ellos. En esa línea, detalló que serían al menos unas seis o siete veces que se han dado estos ingresos policiales al domicilio, lo que cataloga como un hostigamiento a la familia.

Sobre la mancha de sangre, San Martín sostuvo “tienen que comprobarlo cuando encontremos a mi mamá, no llegar y decir que esa muestra de sangre es de Julia Chuñil. No es así. Tú sabrás que en casa de campo de repente matan a un pollo o carnean un animal, como típica casa de campo (…). Es muy sospechoso que afirmen eso, porque mientras no se encuentre el cuerpo de mi mamá no pueden decir que esa sangre es de Julia Chuñil”.

Recordemos que la principal tesis de la familia, y que quedó plasmada en una querella que presentaron el 9 de diciembre, apunta al empresario forestal y agrícola Juan Carlos Morstadt Anwandter. El empresario, según los cercanos a Chuñil, en el pasado habría amenazado a la líder ambiental por disputas sobre los terrenos que posee la Conadi y que son resguardados por la comunidad Putregel.

Finalmente, la Fiscalía informó que no entregarán más detalles de las diligencias que se están realizando para dar con el paradero de Julia Chuñil.