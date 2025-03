La comunidad alauita de Siria cuenta el horror de los ataques que ya mataron a casi mil personas

Foto de portada: AFP – OMAR HAJ KADOUR

Por teléfono, una madre que perdió a sus dos hijos en la violencia grita a todo pulmón, preguntándose qué crimen han cometido para sufrir tantos masacres y persecuciones. “¿Por qué mataron a mis hijos? No tenemos ninguna conexión con la política”, lamenta.

Así comienza el testimonio de una mujer siria de unos 60 años -contactada por teléfono por el corresponsal de RFI en Damasco, Mohamed Errami- residente en la localidad de Baniyas, situada entre las gobernaciones de Latakia y Tartus, que se negó a revelar su identidad. Relata el asesinato de sus dos hijos a manos de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno sirio.

“Sí, mataron a mis hijos, pero no pido que maten a los que los mataron, porque Dios existe y es él quien ajustará cuentas entre sus asesinos y yo. No acepto que maten a niños y mujeres como lo hicieron. Es un crimen inaceptable”, dice. “Estamos en un país islámico y lo que está sucediendo está prohibido. Incluso hay familias que han tenido que abandonar sus casas, y ahora tienen dificultades para conseguir comida y bebida”, agrega.

“Hasta matan a los viejos”

Describe su aislamiento total: han estado viviendo sin electricidad y con muy poco internet desde hace tres días. Dice que se trata de un recorte puesto en marcha voluntariamente por las nuevas autoridades, habla de guerra sectaria y pide al mundo que actúe para ayudarles y salvar lo que aún se puede salvar.

“Todas las noches escuchamos gritos y nos enteramos de que hay más muertes, sentimos que nosotros también vamos a morir, mi presión arterial está alta por las masacres que he presenciado. Las personas mueren cuando no han hecho nada malo y no son culpables de nada. El régimen anterior cometió muchos crímenes y este gobierno está haciendo lo mismo. Hasta matan a los viejos”, dice.

Tras varios días de enfrentamientos, el Gobierno sirio reconoció que se habían producido violaciones individuales durante los combates en las ciudades costeras y prometió hacer rendir cuentas a quienes cometieron estos abusos contra la población civil.

“Nos mataron como insectos y se reían”

En la región de Jablé, Yara tiene 30 años, es alauita y vive en una aldea en la costa siria. El testimonio grabado que envió a RFI detalla los hechos que tuvieron lugar el jueves y viernes pasados. Primero rumores de enfrentamientos en una aldea cercana, luego la visita de miembros de las fuerzas de seguridad sirias en busca de jóvenes de la aldea.

Al día siguiente, viernes 7 de marzo, se encendieron hogueras en las afueras del pueblo. Yara relata la llegada de asaltantes armados: “Vimos a civiles huyendo y corriendo, temiendo por sus vidas. Mataban a la gente a sangre fría, ya sea cortándoles la garganta o disparándoles. Todos fueron asesinados, incluidos jóvenes, mujeres, niños y ancianos”.

Entre las víctimas se encuentra el padre de la joven. “Lo llamaron”, dice, “y le dijeron que mirara a la cámara, y luego le dispararon. No murió de inmediato, por lo que le dispararon de nuevo. Nos están matando simplemente porque somos alauitas. No le hicimos daño a nadie y no tenemos armas”, dice la joven.

Yara dijo que los atacantes luego rodearon a las mujeres, a su madre, a su hermana y a ella misma, pero los hombres armados finalmente se fueron sin matarlas. Luego evoca su pueblo después del ataque: sin comida, sin electricidad, sin agua… “No podemos enterrar a nuestros muertos”, dice. Concluye su testimonio con estas palabras: “Nos mataron como insectos y se reían”.