Lautaro Carmona (PC) llama a definir primarias en el oficialismo: "No hay nadie que sobre"

A pocas semanas de que se cumpla el plazo para inscribir los candidatos de unas eventuales primarias presidenciales, ni la oposición ni el oficialismo han llegado a un acuerdo para concretarlas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que desde su colectividad tienen conciencia de la necesidad de una primaria y que esta misma debe “alcanzar la máxima anchura, la mayor amplitud, para impedir que la derecha conquiste un gobierno, que lo haría con propuestas políticas distintas y mucho más radicales que lo que fueron los gobiernos de Piñera”

“Hay políticas que ponen en serio riesgo avances que han beneficiado a la población más vulnerable y a la mayoría de las y los trabajadores. Si ese es el desafío político, eso bien vale que uno haga el esfuerzo para impedir ese avance y levante una propuesta propia que tenga vinculación con nuestro sector”, dijo.

En esa línea, el timonel del PC afirmó que: “No hay nadie que sobre, cada uno con su identidad, cada uno en el respeto de la diversidad como un factor cualitativo y no como un hecho negativo”.

De todas maneras, Carmona enfatizó en la importancia de los acuerdos programáticos. “No se trata de la unidad por la unidad, se trata de la unidad con un contenido. Y afortunadamente, equipos habilitados para eso de todos los partidos, e incluyo al Demócrata Cristiano, están elaborando a lo menos un mínimo común del punto de vista programático para hacer la propuesta en la disputa presidencial el día de mañana, ya en primera vuelta”, adelantó.

Por otra parte, requerido sobre el plazo en que el PC podría definir a su candidato o candidata presidencial, el exparlamentario señaló que debería ser este fin de semana, tras la instalación de su nuevo Comité Central: “Esperamos que cumplamos todas las tareas previo al 15 y que ese día tomemos la definición. Para nosotros eso es importante, el tema de los tiempos. Si no, será el sábado inmediatamente después”.

Caso Cariola

Carmona además se refirió al complejo escenario que ha enfrentado los últimos días la militante comunista y presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola. El presidente del PC reiteró sus cuestionamientos al momento escogido para realizar el allanamiento a su domicilio, justo el mismo día en que estaba teniendo a su primer hijo.

Asimismo, cuestionó que se haya vinculado a los empresarios chinos -por los cuales Cariola habría intercedido ante la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler- con el gobierno de ese país. A su juicio, eso podría llegar a afectar las relaciones entre Chile y el gigante asiático.

“Lo que a mí me ha llamado la atención es que esto es casi como una política de China. El hecho es el hecho y si están vinculadas personas que están habilitadas en el país, esas personas tienen que, como tal, asumir y no extender en tanto no tengamos un dato que permita ir más lejos, porque eso puede producir afecciones”, advirtió.

En tanto, consultado sobre los llamados de la oposición para que la diputada Cariola deje su cargo como presidenta de la Cámara, el timonel del PC expresó que le parece de “una indebida utilización política de un fenómeno que, insisto, está todavía en precisión investigativa”.