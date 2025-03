Partido Social Cristiano presenta moción de censura en contra de Cariola "para anticipar su desafuero"

Este lunes la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) presentó una moción de censura en contra de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, justificada en las indagaciones judiciales en contra de la presidenta de la Corporación, Karol Cariola.

La militante comunista comenzó a ser investigada en el marco del caso Sierra Bella, pero luego, se encontraron chats entre ella y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en que Cariola le habría pedido interceder a favor de dos empresarios de nacionalidad china, uno de los cuales habría financiado su campaña parlamentaria.

Lo anterior motivó el allanamiento del domicilio de la diputada -que tuvo lugar el mismo día en que dio a su luz a su primer hijo- y luego, un fuerte cuestionamiento de parte de la oposición, que ha pedido su renuncia a la presidencia de la Cámara.

La bancada de la UDI había anunciado que presentaría una moción de censura contra la mesa este martes, si es que la misma Cariola no renunciaba, mientras que el Partido Social Cristiano, por su parte, concretó la acción antes que los gremialistas argumentando que se están anticipando a un posible desafuero de la diputada.

La presidenta del PSC, Sara Concha, además cuestionó las críticas de Cariola a la Fiscalía. “No solo estamos hablando de este posible tráfico de influencias, estamos hablando de una presidenta que ha hecho declaraciones que no van en respaldo del Ministerio Público. Nuestro deber es respaldar a la Fiscalía en su trabajo”, enfatizó.

Requerida sobre esta acción, la diputada gremialista, Flor Weisse explicó que por procedimiento la moción de censura se presentará oficialmente esta tarde en la Sala de la Cámara y que en esta instancia, “probablemente nosotros también la ingresaremos”.

“El hecho es grave, delicado y quien esté a cargo de la Cámara a mí me parece que no puede tener ningún manto de duda sobre su actuar. No le hace bien a la Cámara de Diputados que quién está presidiendo esté investigado por un caso de tráfico de influencias”, recalcó.

Desde el oficialismo, el respaldo a la diputada Cariola se ha mantenido. El presidente de su partido, Lautaro Carmona, aseguró que la moción de censura “es un abuso”. “Me parece una politización indebida desde el punto de vista partidista, de algo que es mucho más permanente, que es la estabilidad de una institución del país como es la Cámara de Diputados”, dijo.

En esa misma línea, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, apuntó a que lo único que se sabe del caso es por “trascendidos de prensa” y a que la moción está siendo impulsada “por diputadas que andan haciendo gárgaras de que son pro vida y que no han dicho nada respecto a una situación de abuso, de una mujer que está teniendo un hijo en ese momento”.

La diputada de la bancada del PPD, Camila Musante, también lanzó sus dardos al Partido Social Cristiano. “Un partido que se denomina como provida, pero que sin embargo promueven una censura sabiendo que estas diligencias han vulnerado el contexto de parto en que estaba la diputada”, criticó.

Musante afirmó que solidariza con Cariola: “Entendemos que ha existido una vulneración de derechos, que ella se encontraba en un contexto del parto de su hijo cuando se producen las diligencias de allanamiento y es absolutamente legítimo y válido que ella quiera concurrir ante la justicia, en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Cabe señalar que la moción de censura presentada en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados será votada mañana mismo en Sala y que esta no solo afecta a la diputada Cariola, sino que también a los vicepresidentes, Gaspar Rivas y Eric Aedo.