Andrés Larraín, fotógrafo: "Es parte del oficio hacerse cargo de problemáticas que no le importan a la gente hasta que les toca"

Durante los últimos años, la crisis hídrica se ha posicionado como uno de los problemas más urgentes para el norte del país. Eso es, precisamente, lo que refleja el fotolibro “Costras”, una serie de imágenes capturadas por Andrés Larraín y que plantea un testimonio del paso de la sequía por la IV Región, específicamente en la ciudad de Ovalle.

“El proyecto comenzó por el 2011, pero sin saber muy bien qué era lo que estaba fotografiando“, recordó el fotógrafo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Soy de Ovalle y, como todo joven de región, volvía siempre para las fiestas, feriados y esas cosas. E iba con la cámara, hacía fotos. Después, cuando regresé a estudiar a Santiago, en un momento empecé a mirar que había algunas fotos que juntas podían tener alguna narrativa. Ahí es cuando empiezo a fotografiar más conscientemente estas problemáticas“.

Tras 14 años de recopilaciones, el formato del fotolibro emergió como el soporte más adecuado para sostener esta muestra: “Lo considero como un dispositivo narrativo en el que uno puede condensar muy bien un trabajo, además que el diálogo o la interacción entre la persona que ve el libro y el objeto es un poco más íntima que la exposición. Eso es bacán”, comentó Larraín. “También es mucho más transportable que una exposición, más palpable, hay una relación más de tacto, y eso también ayuda mucho a que la experiencia sea distinta, no digo solo en esto, sino en general”.

“Creo que cuando las personas se acercan a los fotolibros pasa algo que es mucho más íntimo que estar en una exposición. Porque en las exposiciones generalmente hay más gente o tienes esta cuestión como de la academia, de que no puedes acercarte a las obras o tocarlas. Hay una cierta distancia entre el espectador y la obra. Esa experiencia también es súper moldeable por el entorno, por el ruido que haya, no sé. En ambos casos, las experiencias son súper distintas, pero con el fotolibro pasa que es más íntimo, porque lo puedes ver en tu casa, acostado… Hay un montón de formas de leerlo”, valoró el fotógrafo.

En cuanto al proceso de elaboración y edición de la publicación, también surgieron algunas imágenes que jugaban con la temporalidad de los espacios. “Es un recurso que ayuda harto a entender, pero desde una perspectiva mucho más atmosférica que tan documental o evidente. Esa capa me interesaba mucho mantenerla, que no fuera algo tan fácil de leer. Tampoco digo que sea difícil, pero siento que de repente es súper interesante jugar con las capas y que la gente en general vaya sacando sus propias conclusiones, que muchas veces puede ser más interesante a que realmente entiendan lo que yo quería decir”, explicó Larraín.

“Eso hace que la gente imagine cosas. Jugar con el archivo y con estas temporalidades, que de repente haya cosas que no sabes si es archivo o es digital, porque también hay unas Polaroid que me ayudaron harto y que son súper recientes, que ayudan a que entre en esta atmósfera de que no sabes más o menos la fecha, el tiempo o espacio en que se tomaron”, sumó.

Algo que también se complementó con el uso de algunas series comparativas: “El archivo aparece casi al final del proyecto. Fui bien reticente a la hora de incorporarlos. Durante todos estos años nunca me parecía que funcionara. El año antepasado encontré un archivo que era sobre la primera vez que entra agua al tranque Paloma, y recién ahí me hizo sentido. Sentía necesitaba imágenes que realmente tuvieran una fuerza más allá de lo archivístico, meramente”.

“Cuando encuentro estas fotos me digo ‘ya, por acá va’. Hay unos pequeños detallitos que son fotos de mi familia, que trabajé un poco para que no se sepa muy bien qué es lo que es archivo y qué no, para jugar un poco con esa ambigüedad”.

La imagen al servicio de la gente

Andrés Larraín arrancó su camino profesional en la fotografía el 2012, aunque su encanto con el formato es de larga data. En ese tiempo, las temáticas ambientales han surgido como uno de los asuntos más recurrentes de su repertorio, en una recurrencia que, a su juicio, tiene que ver con la urgencia misma que traen consigo.

“Me parece súper importante tocarlos. Son temáticas que nos competen a todos, no solamente de forma local, sino que son problemáticas transversales a nivel mundial. La sequía puede ser en Ovalle, en Perú, en India, en Córdoba. Y hay que abordarlas de alguna forma. Hay que fotografiarlas porque hay que mostrarlas. Es parte del oficio hacerse cargo del buen uso de la imagen o tratar de evidenciar problemáticas que al parecer no le importan a mucha gente hasta que les toca”, compartió.

Algo que, además, se cruza con la descentralización que subyace al ejercicio de trabajar la sequía en el norte. “Yo creo en la descentralización de las artes en general. Es súper importante que desde las provincias se puedan gestar proyectos que tengan, en este caso, unas miradas más de lo medioambiental. Pero en general me parece que es súper importante que se descentralice todo”, dijo Larraín

“Me gusta mucho hacer talleres en los lugares donde hago fotos por lo mismo, porque siento que es una forma de retribuir y no ser como un extractivista visual, que vas, sacas las fotos y te olvidas. Es importante incluir a la comunidad, a todos los actores del asunto. Uno no puede andar sacando fotos y después hacerse el loco. Es importante mostrárselo a las comunidades, también trabajar con ellos, así también la gente se motiva y no sé, se pueden hacer cosas artísticas y nunca se sabe cuándo puede salir alguien increíble”, concluyó el fotógrafo.