Cámara rechaza moción de censura: Cariola zafa de intento por sacarla de la presidencia de la mesa

Con 72 votos en contra, 51 a favor y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la moción de censura en contra de la mesa directiva de la Corporación.

La acción fue presentada por la bancada del Partido Social Cristiano, debido a las indagaciones judiciales en contra de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, que comenzaron por su presunta implicancia en el caso Sierra Bella, pero que luego devinieron en una investigación por posible tráfico de influencias.

En la Sala estuvo presente la misma Cariola, quien llegó esta mañana al Congreso con su hijo y se mantuvo con él durante la votación de la censura. El menor, recordemos, nació el mismo día en que el domicilio de Cariola fue allanado por efectivos de la PDI.

Luego de que se rechazara la censura, la diputada Cariola realizó una declaración en que acusó la existencia de un “ensañamiento político” en su contra, protagonizado por el PSC.

“Quienes se dicen provida no fueron capaces de respetar ni siquiera la primera semana de encuentro de una madre con su hijo. Esta censura que han presentado los retrata de cuerpo entero. Es un ensañamiento político sin nombre, llevado a cabo por personas que no miden sentimientos ni mucho menos humanidad”, aseguró.

En esa misma línea, la presidenta de la Cámara, afirmó que en su caso en particular se ha ido más allá de la igualdad ante la ley.

“Cuando una persona se le aborda como lo han hecho conmigo, cuando después de las acciones de la Fiscalía se desata toda una campaña de difamación y se me ataca políticamente con censuras y querellas, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando?”, cuestionó.

“Quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo. En base a un informe desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes. Con esta censura quisieron sumar a una institución más a la cadena de violencia que he tenido que enfrentar desde el día de nacimiento de Borja”, sentenció.

Los argumentos del Partido Social Cristiano

En representación del Partido Social Cristiano, intervino durante la sesión la presidenta de la colectividad, Sara Concha, quien señaló, al igual que ayer, cuando se presentó la censura, que con ella se estaban adelantando a un posible desafuero de la diputada Cariola.

Concha además puso en duda que las acusaciones que ha hecho la militante comunista a la Fiscalía y la presentación de una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean compatibles con su cargo de presidenta de la Cámara.

“Esto no se trata de desconocer el principio de presunción de inocencia, si no de adelantarnos a una situación que podría derivar incluso en el desafuero de un parlamentario y no de cualquier diputado o diputada, sino de la presidenta de esta Cámara, quien está siendo investigada por una posible vinculación con el caso Sierra Bella y presunto delito por trabajo de influencias. No nos preguntemos después por qué nuestra institución tiene tan baja aprobación ciudadana si vemos escándalos como este constantemente”, indicó.

La defensa de la mesa, en tanto, estuvo a cargo de la militante del Partido Socialista (PS), Daniela Cicardini. Esta última dedicó gran parte de su intervención a atacar a los y las parlamentarias del Partido Social Cristiano, por no respetar la situación personal en que se encuentra la diputada Cariola. A su juicio, se estaría contradiciendo la postura provida de la colectividad.

“Es aquí donde queda en evidencia la hipocresía, porque son las mismas que se llenan la boca defendiendo la vida del que está por nacer, pero cuando esa vida nace, cuando esa madre necesita protección, les da lo mismo, se lavan las manos. No las mueve el amor, las mueve la maldad. No las mueve la justicia, las mueve la venganza”, aseveró.