Juan Andrés Lagos sobre Carolina Tohá: "Hay un veto violento y antidemocrático"

Molestia generaron en el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, las declaraciones de la candidata presidencial de PPD, Carolina Tohá, en las que condicionó la realización de unas primarias con Daniel Jadue, a un cambio en “posturas respecto a cosas que yo considero intransables, como es el respeto a la democracia y a los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo”, dijo la exministra.

En el panel de conversación de Radioanálisis, Lagos acusó la existencia de una “exclusión antidemocrática, arbitraria, injusta, por parte de Carolina Tohá y por parte de algunas personas del Frente Amplio y me parece que así no llegamos a ninguna parte”.

De acuerdo al dirigente PC, “nosotros lo que postulamos es a una primaria donde no se excluya a nadie. No queremos que se excluya a la Democracia Cristiana pero tampoco queremos que se excluya a Marco Enríquez Ominami”.

“Y si Fabiola Campillai es candidata, ¿por qué la vamos a excluir? ¿Quién define cuáles son los límites de un sector democrático y progresista en el país?”, cuestionó.

“Yo creo que hay un veto violento y antidemocrático que se ha explicitado (…) pero que bueno que se haya explicitado porque así vamos a saber muy bien en que escenario estamos”, aseveró.

“Yo insisto, nosotros estamos por una primaria en donde puedan participar todas y todos los sectores, sin exclusión de ninguno. Nosotros no excluimos a nadie. Nosotros no decimos la Democracia Cristiana no, no decimos eso, al contrario, nos parece que debe participar”, reiteró.

Por otra parte, requerido sobre los nombres que se barajan hasta el momento en el PC para las presidenciales, Lagos aseguró que efectivamente está el de Daniel Jadue y que a él se le suman Lautaro Carmona, Carmen Hertz, además de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Sin embargo, el dirigente prefirió no decir a quién le entregará su respaldo, de cara a la definición que realizará durante los próximos días la Comisión Política del PC. Se espera que dicha instancia tenga su propuesta este jueves, para que luego sea ratificada por el Comité Central el fin de semana.