Matthei emplaza a Boric a tres años del Gobierno: "Sea un poco más sincero con los chilenos”

A modo de respuesta a la conmemoración del tercer aniversario del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, cuestionó los avances de los últimos años.

Durante su discurso, el Mandatario afirmó que a tres años de llegar a La Moneda, “tengo la convicción de que hemos logrado ir consolidando el orden, lograr avances para un país que ha sabido sobreponerse a enormes desafíos”.

Frente al balance de Jefe de Estado, Matthei sostuvo que: “Decir que estamos mejor que cuando ellos llegaron, realmente no veo en qué se basan”.

La candidata de la derecha apuntó a los problemas en seguridad, narcotráfico, la falta de control en la frontera y la situación con las listas de espera como temas donde el actual Gobierno no ha dado respuestas.

“Hay mucha angustia. Las personas están cambiando su forma de vida. No se atreven a salir no solamente en la noche, sino que en la tarde. Mucha gente no se atreve a andar en auto después de las 7 de la tarde por temor a la encerrona o portonazo”, señaló la exalcaldesa de Providencia.

Antes de dar paso a las palabras de alcaldes de derecha presentes en el punto de prensa, Matthei llamó al Presidente Boric a “que sea un poco más sincero con todos los chilenos”.

En tanto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó los resultados en materia de seguridad del Ejecutivo en estos tres años. “Soy alcalde de una comuna que en el año 2023 tuvo seis homicidios, en el año 2024 tuvo 21 homicidios y en lo que llevamos del año van tres homicidios”, dijo.

“La violencia, el crimen organizado, las bandas trasnacionales, se han tomado nuestro país. Hoy nuestro país está secuestrado por el narco, esa es la realidad, y hay que decirla tal cuál es. Decir que hoy vivimos mejor que hace tres años es una falta de respeto con los ciudadanos que representamos los alcaldes”, expuso Iglesias.