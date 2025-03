Mayoría oficialista revisará la acusación constitucional en contra de la exministra Maya Fernández

La mañana de este martes se llevó a cabo el sorteo de la comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Defensa, Maya Fernández.

La acusación contra la ex secretaria de Estado se presentó este lunes por un grupo de parlamentarios de oposición. En la misma jornada, Maya Fernández presentó su renuncia al ministerio de Defensa.

A juicio de los parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, la compraventa de la casa de Salvador Allende infringió el artículo 37 bis de la Constitución, el cual establece que a los ministros de Estado les serán aplicables los preceptos del artículo 58 de la Carta Fundamental. Es decir, durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado.

Tras el sorteo, la comisión revisora del libelo contra Fernández quedó integrada por: Leonardo Soto (PS), Jorge Durán (RN), Emilia Schneider (FA), Jaime Naranjo (Independiente) y Alexis Sepúlveda (PR).

Al respecto, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, dijo que: “Me va tocar ser parte de la comisión que analizará cada detalle, cada antecedente de la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández. Creo que es necesario darse este espacio para analizar los elementos jurídicos que, supuestamente, tiene este escrito”.

En esa línea, la parlamentaria lamentó que “la derecha y la ultraderecha nos hagan perder el tiempo“. “Esto es una pérdida de tiempo. Ya hay instancias en la justicia haciéndose cargo de investigar todo lo relacionado con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas”, aseveró.

Schneider sostuvo que la acusación constitucional es más “un punto político, una pelea pequeña y un espectáculo para los medios que otra cosa“.

“Yo lamento que estemos en eso. Al Congreso venimos a trabajar por las urgencias de la ciudadanía, por sacar adelante proyectos que mejoren la vida de los chilenos en salud, en educación y reformas tan importantes como el fin al cae y los créditos que estamos trabajando en la Comisión de Educación”, subrayó.

Por su parte, el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, quien también forma parte de la comisión revisora de la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, aseguró que en la instancia recibirán a todos quienes entreguen antecedentes respecto a la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

En cuanto a las expectativas, el parlamentario comentó que: “Lo que uno espera es que la comisión que revise la acusación constitucional pueda dar los espacios necesarios para que todos quienes, eventualmente los acusadores y la acusada -ex ministra de Defensa-, puedan presentar los antecedentes y la información que tienen, y que la comisión se pueda construir una opinión respecto a lo que ahí sucedió”.

Asimismo, reconoció que “obviamente tenemos un hecho adicional a una acusación tradicional y es que hoy la ministra no está en sus funciones, ha presentado su renuncia y es un tema a evaluar”.

“Nosotros esperamos obviamente dar las garantías para que todos los actores, todos quienes quieran exponer en la comisión respectivamente, todos quienes tengan antecedentes que aportar pueden hacerlo y de esa manera dar el espacio para poder entregar un informe a la Cámara de Diputados y Diputadas que refleje evidentemente esa información”, insistió.

Consultado respecto a si tiene alguna convicción respecto al hecho, respondió que: “Esperaría a que tengamos todos los antecedentes sobre la mesa. Nosotros, los cinco integrantes, debemos dar garantías para que efectivamente, más allá de nuestras opiniones personales, podamos establecer condiciones que permitan reunir toda la información”.

Su salida del Gobierno es “emblemática”

En la primera edición de Radioanálisis, la ex presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, abordó la renuncia de Maya Fernández al ministerio de Defensa, la cual catalogó como “emblemática”.

“Lo emblemático que es la salida de Maya Fernández del gabinete de Gabriel Boric y en las condiciones en que se va. Es la nieta de Allende, tiene un elemento simbólico muy fuerte que en el Gobierno de él (Boric), que haya salido de esta forma tan cuestionada”, partió señalando.

La ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones durante el segundo gobierno de Piñera sostuvo que la oposición desde el primer día no entendieron “por qué siguieron adelante con esto (compraventa de casa de Salvador Allende) que tan evidentemente no se podía hacer. Era cosa de saber qué facultades tiene uno para ejercer el cargo, leer la Constitución”.

Hutt agregó que, pese a que se insistió que no había mala fe, “aquí lo que manda es la Constitución”. Además, sostuvo que Fernández “salió antes de que una acusación constitucional la inhabilitara”. Recordemos que, de aprobarse el libelo en contra de Maya Fernández, la ex titular de Defensa quedará inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años.

“Esto produce un costo y un desgaste al Presidente, al Gobierno y puede, eventualmente, también cargar negativamente la candidatura de Carolina Tohá. Tiene muchas extensiones de impactos negativos más allá del impacto de ella misma”, finalizó Hutt.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también se refirió a la salida del Gobierno de la exministra Fernández, señalando que esta se produjo a causa de que la extitular optó por evitarle un problema al gobierno.

“Yo creo que siempre se puede seguir, y se pudo haber defendido la acusación constitucional, pero me parece que ella, en forma criteriosa, prefirió evitarle al gobierno un problema”, señaló esta mañana la senadora del PS en conversación con Radio Agricultura.