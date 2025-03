INDH se querella por apremios ilegítimos en contra de jóvenes detenidos por error en Ñuñoa

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles una querella por apremios ilegítimos, a raíz del caso de dos jóvenes que fueron detenidos por error, durante un operativo de Carabineros el pasado miércoles 5 de marzo, en la comuna de Ñuñoa.

Los jóvenes, dos primos de 21 y 23 años, fueron aprehendidos por su supuesto involucramiento en una encerrona que terminó con el carabinero José Miguel Villegas en riesgo vital. Horas más tarde, fueron dejados en libertad, porque no tuvieron ninguna participación en los hechos.

En las inmediaciones de la 18° Comisaría de Ñuñoa, los jóvenes recibieron una golpiza de parte de los uniformados, fueron fotografiados y sus imágenes difundidas en redes sociales, señalándolos como responsables del delito.

Lo anterior, llevó a la desvinculación del funcionario que tomó las fotos, pero la medida no dejó tranquilos a los familiares de ambos.

“Yo respeto a la institución de Carabineros y quiero que funcione bien para todos, no para algunos. Me parece correcto que la identidad de ese funcionario no la sepamos, porque tiene familia, pero ese mismo procedimiento no se realizó con mi hijo y mi sobrino. Se hicieron cosas de suma gravedad”, dijo a nuestro medio Rodrigo Porras, padre de uno de los afectados.