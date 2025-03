Jorge Guzmán y fallida censura contra Karol Cariola: "Fue un accionar irresponsable y amateur por parte de sectores de la derecha"

Este martes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la moción de censura en contra de la mesa directiva de la Corporación, con 72 votos en contra, 51 a favor y 1 abstención.

La acción fue presentada por la bancada del Partido Social Cristiano, debido a las indagaciones judiciales en contra de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, que comenzaron por su presunta implicancia en el caso Sierra Bella, pero que luego derivaron en una investigación por posible tráfico de influencias. Hoy miércoles, desde el PSC aseguraron que, pese al rechazo en Sala, volverán a insistir con la censura si es que la propia Cariola no renuncia los próximos días.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli por la Región del Maule, Jorge Guzmán, sostuvo que lo que se vio ayer en el Congreso fue “carente de cualquier tipo de responsabilidad“.

“Se vio de muy mala forma y no sólo desde la perspectiva del impulso de una censura que no contaba con los votos necesarios para poder prosperar, sino que también por la propia actitud de la presidencia de la Cámara. No se vio bien la Cámara discutiendo una censura y tampoco se vio bien que la presidenta de la Cámara concurriera con su hijo recién nacido a votar esta situación”, partió señalando Guzmán.

En esa línea, el parlamentario indicó que lo ocurrido “le hace mal a la democracia y a la política”.

El militante de Evópoli reflexionó en torno a la presentación de censuras y acusaciones constitucionales durante este período legislativo: “Hace mucho rato que hemos visto el impulso de acciones constitucionales, acciones legales como las acusaciones o las censuras, que finalmente no prosperan y que parecieran más bien hacerse con el ánimo de hacer puntos políticos, de ganar algo de relevancia política, pero no con el ánimo real de impulsar algo que esté debidamente sustentado, que esté dialogado, que esté consensuado y que, además, cuente con los votos necesarios para poder prosperar”

“Lo de ayer ya fue una gota, a mi juicio, que rebalsó el vaso, respecto de este accionar irresponsable y yo lo denominé amateur por parte de ciertos sectores de la derecha, que prefieren quedarse con el punto de que hicieron algo, pero no se hicieron responsables realmente de que lo que hicieron produzca los efectos esperados”, profundizó.

Guzmán detalló que conversaron con la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, para señalarle que la censura no iba a prosperar: “No tenía los votos ni el sustento necesario. Lo que correspondía, y era lo que estábamos haciendo previamente, era interpelar a la presidencia de la Cámara para que renunciara, porque lo correcto era que ella dejara su cargo, no por un hecho antojadizo, sino porque está siendo sometida a una investigación penal”.

“Lamentablemente, la diputada Concha insistió en su acción, no lo conversó, no lo dialogó, no reflexionó lo suficiente, y vemos cómo le da un nuevo triunfo a la izquierda, cómo, entre comillas, limpia un accionar bastante poco pulcro respecto de la presidencia de la Cámara, y estas relaciones con empresarios a quienes le hace favores, y lamentablemente se termina por limpiar algo que está sucio y tiene sesgo de algo de corrupción”, afirmó.

Sobre el debate entre la derecha y la extrema derecha de quién es más duro, Guzmán manifestó que es lamentable: “Preferiría que la pelea o la disputa dentro de la oposición sea quién es más responsable, quién promueve, quién impulsa, no sólo este tipo de acciones sino que proyectos de ley que le hagan mejor a Chile”.

“A nosotros nos dicen o nos denominan la derecha cobarde, y creo que es cobarde entregarse al chantaje de una derecha amateur que, claramente, está pensando más en los beneficios electorales propios que en cómo le hacemos mejor la vida a los chilenos. Nosotros, por lo menos, estamos en esa línea, cómo le hacemos de verdad mejor a Chile. En el fondo, muestra una división importante en la derecha hoy día, cuando hay tres candidatos de cara a las presidenciales, y también muestra una diferencia importante en cómo hacer política”, finalizó.