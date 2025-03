Kast y Kaiser promueven autodefensa con armas de fuego, mientras que Chile Vamos presenta proyecto para habilitar pistolas eléctricas

La discusión del uso de armas de fuego se comienza a tomar el espacio electoral. Mediante dos piezas audiovisuales subidas a sus redes sociales, tanto el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, como el libertario Johannes Kaiser se muestran practicando tiro mientras promueven la autodefensa de la ciudadanía.

“Se acabó el buenismo y el garantismo. Basta de abusos ideológicos. Defenderemos los derechos humanos de los ciudadanos honestos y seremos implacables contra la delincuencia. Chile necesita un cambio radical”, aludió Kast en el video alojado en Tik Tok.

Mientras, el libertario sostuvo en la red social X que “le duele a la izquierda, cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de sus mascotas. La autodefensa no es autotutela y quién lo sostiene, lo hace para desarmar a los honestos”.

Le duele a la izquierda, cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de sus mascotas. La autodefensa no es autotutela y quién lo sostiene, lo hace para desarmar a los honestos pic.twitter.com/q3yYZgDdTT — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 11, 2025

Consultada al respecto, la diputada y miembro de la comisión de Seguridad, Alejandra Placencia (PC), señaló que: “A mí me parece que es grave que se esté promoviendo la autotutela y la justicia por mano propia, por parte de quienes tienen aspiraciones presidenciales, y que en lugar de fortalecer el rol del Estado para darle seguridad a la gente y garantizarles ese derecho, se diga que tienen que protegerse solos. Eso es irresponsable y promueve la violencia y la inseguridad”.

Al respecto, también respondió el subsecretario del Interior, Luis Cordero. En Radio Pauta, ratificó que “el monopolio del uso de armas esta definido para el Estado y que, por lo tanto, se entiende que es el Estado el que debe proveer de esos medios para las personas”.

El secretario de Estado descartó así que la negativa a tener armas como mecanismo de defensa sea “un problema de perjuicio ideológico,”. “Es simplemente de evidencia. En términos de evidencia comparada, generar mecanismos de autodefensa lo que generan son espirales de violencia que son relativamente conocidos”. Y llamó a no usar el miedo como “estrategia electoral”.

Bajo este contexto, se han reforzado además los llamados, principalmente desde la oposición, para dotar de mayor equipamiento y herramientas a los guardias municipales, aún más luego del atropello a cuatro funcionarios en medio de un operativo de control vehicular, en la comuna Vitacura.

Tras el ataque, el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, anunció nuevas medidas para reforzar la protección de los equipos municipales que participan en operativos de control vehicular, quienes deberán portar cascos balísticos y chalecos antibalas con cobertor yugular, ante la falta de otras medidas de seguridad, por lo que demandó la urgencia de una normativa que proteja a los funcionarios municipales de seguridad y les permita el uso de armas no letales.

“A partir de hoy hemos dispuesto que todos nuestros funcionarios de seguridad durante los operativos de control vehicular que desarrollamos, dispongan de sus chalecos antibalas, integrales y cascos balísticos. Esto para aumentar la protección de sus vidas y por supuesto, que puedan cumplir su función de buena manera, pero no alcanza con esto. No hay más tiempo. No podemos seguir esperando a que fallezca uno de ellos”, dijo el edil.

“Por eso queremos hacer un llamado al ministro del Interior. En estos ocho días en el cargo ministro, no solo alcanza con darle suma urgencia a la discusión del proyecto de ley que regula el Estatuto de Funcionarios de Seguridad Municipal. No basta con eso. Necesitamos que nuestros funcionarios porten armas no letales para el control y para enfrentarse a la delincuencia, porque son la primera línea a combatir el crimen y el delito, mucho antes que incluso nuestros carabineros”, afirmó Reyes.

Diputados de Chile Vamos presentan proyecto para habilitar pistolas eléctricas

En la Cámara de Diputados y recogiendo la necesidad expresada desde los municipios, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, Diego Schalper (RN), José Miguel Castro (RN) Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI), Henry Leal (UDI) y Jorge Guzmán (Evopoli) anunciaron un proyecto de ley marco para el uso de pistolas eléctricas.

El diputado Schalper señaló que “lamentamos que el gobierno por sus prejuicios ideológicos en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal no haya estado dispuesto a avanzar, pese a que sus senadores si lo están, se van a dar cuenta ustedes en la votación que hay algunos senadores de la izquierda y de la centro izquierda que van a votar a favor de estos artículos”.

“Emplazamos al ministro Elizalde a superar las antiojeras ideológicas, a superar los prejuicios y a dotar a los funcionarios municipales de las herramientas que necesitan”, dijo.