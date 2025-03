Ministra Jara a candidatos de oposición: "Es bueno que entreguen propuestas, no puede basarse todo en críticas"

Estos días son claves para las definiciones de cartas presidenciales en el oficialismo. En el caso del Partido Comunista (PC), se esperaba que este mismo fin de semana se decidiera a quién apoyaran en la carrera hacia la Moneda, pero finalmente, aquello fue pospuesto para el próximo sábado 22 de marzo. Las opciones son dos: el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue y la actual ministra del Trabajo, Jeannete Jara.

La secretaria de Estado conversó con la primera edición de Radioanálisis y evitó referirse a la posibilidad de una candidatura, asegurando que está abocada a su labor en la cartera que lidera. “Yo estoy cumpliendo una responsabilidad, tuve el honor que el Presidente me nombrara y mi partido me propusiera y estoy concentrada en la implementación de la reforma (de pensiones)”.

A lo que sí se refirió la ministra es al trabajo que está llevando a cabo su partido de cara los próximos desafíos electorales, que según ella no responden a definir un nombre, sino más bien a un proyecto. “Antes de los nombres están las ideas”, dijo.

“La prensa hace muchas preguntas, muchas consultas de nombres, pero en la tienda en la que milito estamos debatiendo cuáles son las ideas para el Chile que viene, no necesariamente los nombres, a pesar de los apuros que los medios de comunicación a veces nos ponen como pie forzado. La discusión es al revés, qué es lo que la izquierda y el progresismo chileno pueden proponer al país. Sino vamos a estar como la oposición, que está entre ella todos los días descalificándose y no proponiendo nada, lo único que hay son críticas“, sostuvo.

En esa misma línea, Jara enfatizó que “el punto es el destino de los derechos de las personas, de los derechos de las mujeres. Las trabajadoras y los trabajadores no pueden, en primer lugar, tener retrocesos, esa es la primera señal. No podemos permitirnos, que todo lo que las mujeres les ha costado avanzar, hoy día sea puesto en cuestión. Pero en segundo lugar, porque aquí hay alternativas que deben hacerse cargo de dolores que se han expresado en nuestra sociedad”.

La militante del PC aseguró que hay desafíos relevantes a los que el progresismo debe responder y que son parte de las prioridades pensando en un posible gobierno de continuidad. “Hoy día puede haber una determinada moda de quien grita más fuerte, quien vocifera más, quien interpela más al otro, pero lo que subyace en nuestra sociedad y que se manifestó en el estallido social tiene una raigambre bien asentada y son los temas de desigualdad“.

“Hay temas que se pueden resolver de mejor manera y, sin duda, compartimos muchos de los temas que se llaman ciudadanamente los más relevantes, los que están en los matinales. Y lo quiero decir, porque pareciera que no son temas que al progresismo no le importaran, como la seguridad pública ¿Cómo no nos va a importar?, si la gente, que a mi me parece que mas lo sufre, es la gente que está en las poblaciones”, señaló la ministra Jara.

En conversación con CNN, la ministra Jara se refirió al paso de la candidata Evelyn Matthei por el Ministerio del Trabajo y dijo que costaba encontrar avances. Al respecto, profundizó y afirmó que la exalcaldesa no hizo mucho más allá de cambios en materia de capacitación y en torno al Sence. “A lo mejor estamos equivocados, pero esta no es la primera vez que estoy en el Ministerio, entonces conozco un poco el devenir de esta cartera y lo veo más por el contrario”.

“La memoria de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho tiene que estar presente. Si la candidata o los candidatos de la derecha aspiran conducir al país yo creo que es bueno que entreguen propuestas, no puede basarse todo en críticas, por eso después la gente tiene tan mala opinión de quienes estamos en política”, estimó.