Senador Núñez por retraso en la Ley de Pesca: “La derecha debe poner fin a esta colusión que tiene con la industria pesquera”

Fueron varias las movilizaciones realizadas por distintas agrupaciones de pescadores a nivel nacional durante la jornada de ayer, principalmente en Valparaíso, producto del retraso en la votación de la nueva Ley de Fraccionamiento de Pesca. La iniciativa cuenta con urgencia del Ejecutivo, pero no figura en la tabla de la Comisión de Hacienda del Senado, la cual es presidida por el senador de Evópoli, Felipe Kast.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, manifestó que la movilización de los pescadores artesanales es “totalmente legítima y justa”.

“Este proyecto de Ley de Fraccionamiento de Pesca tiene discusión inmediata. Eso fue notificado el miércoles pasado a la sala del Senado, y eso quiere decir que si los senadores y las senadoras cumplen con la ley, debería haber sido votado el día martes. Es decir, ayer”, partió señalando.

En esa línea, Núñez cuestionó la decisión de Felipe Kast de no poner en tabla la discusión de fraccionamiento, la cual busca corregir la distribución injusta de recursos y es considerada por el Ejecutivo como el corazón de la Ley de Pesca.

“Uno se pregunta por qué Felipe Kast se siente con el poder de no tramitar este proyecto de ley, de no ponerlo en tabla, incluso hasta entregar información falsa, porque dijo que había muchos proyectos del Gobierno que tenían discusión inmediata y eso no es así. Ayer la única iniciativa que tenía urgencia era justamente el fraccionamiento de la Ley de Pesca”, aseveró.

El dirigente político explicó que la Ley de Fraccionamiento establece la distribución de las cuotas y que “es clave que haya una distribución equitativa”.

“El 90% del jurel en Chile está en manos de la industria pesquera y gran parte de ese jurel se da en el pescado. Queremos que haya una distribución más equitativa de la merluza, el jurel, de la anchoveta, de la sardina, que son recursos estratégicos en materia de pesca, y que también haya una política de privilegiar el consumo humano y que podamos encontrar pescados y mariscos a bajo precio en la mesa de la familia chilena”, puntualizó.

El senador sostuvo que existe una desconfianza entre los pescadores y el Parlamento debido a que la última vez que el Senado tramitó una reforma de Ley de Pesca, fue la que se conoció como Ley Longueira.

Recordemos que la Ley Longueira se aprobó en 2012 con una derecha alineada con la industria pesquera, pero también con votos de la Nueva Mayoría. La iniciativa entregó la propiedad de recursos pesqueros a un grupo reducido de empresarios y permitió, entre otras cosas, que naves industriales operaran en la zona de reserva artesanal, incluso con la red de arrastre.

La ley rápidamente quedó en tela de juicio al hacerse público que durante su tramitación se pagaron coimas a la exdiputada Marta Isasi y al entonces senador Jaime Orpis, ambos militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Los parlamentarios fueron condenados por cohecho y la empresa Corpesca por soborno.

“Es totalmente justa y legítima la desconfianza. El Senado tiene que dar acá pruebas de blancura, de transparencia, y legislar esta materia no aceptando y actuando con independencia de los intereses y las presiones de la industria pesquera”, manifestó.

El senador por la Región de Coquimbo detalló que lo que está en pausa en el Senado es un aspecto puntual de la Ley de Pesca. Asimismo, agregó que hay un conjunto de otras materias que todavía tienen que ser aprobadas por la Cámara de Diputados, donde “la derecha recurrió a la triquiñuela de dilatar la discusión, presentando más de trescientas indicaciones”.

“Quien hoy día está bloqueando el debate en la aprobación del nuevo fraccionamiento en el Senado es la derecha. Aquí quien tiene que dar garantías de transparencia es la derecha y poner fin a esta colusión que tienen con los intereses de la industria pesquera”, finalizó el senador.