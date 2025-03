Senadora Fabiola Campillai tras aprobación de proyecto para construir estatua del expresidente Piñera: “Es una vergüenza”

Por 25 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, la sala del Senado aprobó en general el proyecto que busca levantar un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución.

La iniciativa contó con amplio respaldo, incluso de senadores de centroizquierda. Sin embargo, cinco parlamentarios votaron en contra de este proyecto, siendo una de ellas la senadora Fabiola Campillai.

Al respecto, la parlamentaria y sobreviviente de violencia estatal durante el gobierno de Sebastián Piñera calificó de “vergonzosas” las intervenciones de sus pares en apoyo a la construcción de la estatua, especialmente la del senador y exministro Luciano Cruz-Coke, quien calificó al exmandatario como un “demócrata”.

“Hoy me da vergüenza pensar que esa estatua podría estar en la Plaza de la Constitución, cuando aún hay muchas personas dañadas que no tienen justicia. Me da vergüenza cómo aquí se habla de un expresidente que sí violó los derechos de las personas, de un pueblo que, a lo mejor, muchos de ellos votaron por él para que fuera presidente”, señaló la senadora Campillai.

Cabe recordar que, tras darse a conocer este proyecto, un grupo de organizaciones de derechos humanos expresó públicamente su rechazo al monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera, adhesión a la que suscribió, entre otros, la senadora Campillai.

Ahora, el proyecto regresa a la Comisión de Cultura a la espera del ingreso de indicaciones, para luego ser votado en particular en su primer trámite legislativo.