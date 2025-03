Tata Barahona y los 10 años de "Imágenes": "Mucha gente llegó a mi música debido a este disco"

El 2015 fue fundamental para la carrera de Tata Barahona, luthier y cantautor chileno que desde principios de los 2000 se ha posicionado como una de las voces más relevantes de la trova nacional.

Ese año, el músico publicaría su segundo disco de estudio, bautizado como “Imágenes“. Una placa llena de temáticas y sonidos diversos que significaría una mayor visibilidad de su trabajo a nivel industria. “Mucha gente llegó a mi música debido a este disco“, recordó el artista en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“¿Por qué? Porque fue el primero de mis discos en ser nominado a los premios Pulsar. Eso ya me puso en la escena musical más visible, apareciendo en la pantalla de televisión, en fin, fui nombrado varias veces. Ese disco fue determinante por eso”, sumó.

“Si bien es el segundo disco profesional que tengo, es el primero que tiene tanta notoriedad pública en cuanto a visibilidad de premios y eso. De ahí en más, todos mis trabajos sucesivos han sido nominados a los Pulsar, así es que ha sido también un bonito camino de inicio”, comentó Barahona sobre aquel impacto.

Hoy, a una década de ese acierto, el cantautor se encuentra ad portas de una serie de tres conciertos conmemorativos que celebrarán las 15 composiciones que forman el LP, y que arrancarán este miércoles 12 con un concierto en el Centro Cultural CEINA.

“Es un hermoso escenario. Con una gran técnica, además, y un equipo humano detrás que es muy agradable para trabajar. Siempre es un momento feliz llegar al CEINA. Así que el 12 y 19 de marzo vamos a estar celebrando los 10 años de ‘Imágenes’ presentar el disco completo y, por supuesto, también haremos un recorrido por esas canciones que sabemos que le gustan mucho a la gente, y que tenemos en nuestro ranking de Spotify. Sabemos perfectamente qué es lo que la gente prefiere escuchar. Y que quiere cantar, que es lo más lindo del público”, valoró sobre este espacio.

Posterior a este doblete de presentaciones en Santiago, el músico y su banda se trasladarán a la región de Coquimbo para continuar la gira en el Teatro Centenario de La Serena: “Será un concierto hermoso porque no celebraremos solo los 10 años de ‘Imágenes’, sino que también el lanzamiento de nuestro primer vinilo, que se llama ‘Baladas‘. Lo publicamos durante el 2024 y no alcanzamos a llegar a La Serena, se frustró nuestro plan. Pero ahora vamos a matar dos pájaros de un tiro”.

Un mundo de posibilidades sonoras

Pero más allá del posicionamiento que significó su segundo LP, lo cierto es que parte de la valoración que subyace a este trabajo tiene que ver con la versatilidad que Tata Barahona supo imprimir en este proyecto.

“Me he permitido y me he dado licencia de ser permeable a todas las tendencias musicales que escucho, que me gustan”, explicó sobre este gesto artístico. “Y he podido, siento yo, rescatar de cada una de ellas algo importante, algo que me ha nutrido, que ha condimentado mi propia creación. Y en ese sentido, quizás por eso es que se nota esa amplia gama”.

“Yo me defino por supuesto como un cantautor, como un trovador, un cantor popular. Pero el objeto disco, la obra disco, permite a uno incursionar en otras áreas de los arreglos musicales, de incursionar con otros instrumentos. Aunque la puesta en escena final sea o yo solo con mi guitarra, o yo y mis dos músicos, el power trio que somos. La obra disco permite eso, soñar y jugar“, expresó.

Algo que, además, lo hizo sobresalir entre los diversos exponentes de la trova criolla. “En algún minuto, recuerdo haber recibido un par de comentarios críticos acerca de por qué me estaba alejando de la trova más pura. Siempre hay puristas. Pero es lo mismo. Es el juego de hacer música. Y en ese juego, el disco te da esas licencias, esas libertades. Es una cancha amplia”, concluyó.