Una huella de solidaridad para ambos países: inauguran muestra en honor a los refugiados de la guerra civil española en Chile y México

Era un 3 de septiembre de 1939. Ese día, el puerto de Valparaíso se alistaba para el desembarco de más de dos mil republicanos españoles que, tras la guerra civil y la llegada de Francisco Franco al poder, se vieron obligados a salir de su país para entrar en un amargo exilio.

En Chile, y gracias a las gestiones del poeta y entonces cónsul, Pablo Neruda, un gran grupo de ciudadanos pudo encontrar refugio en el país a través del barco Winnipeg. Un gesto profundamente humanitario que sellaría uno de los episodios solidarios más significativos de nuestra historia, y que el 2024 conmemoró sus 85 años.

Pero Chile no fue el único país que tendió una mano. México también estuvo entre las naciones que más apoyo brindó a los refugiados españoles, y cuya historia hoy se cruza con la nuestra gracias a la exposición “Pasajes de la solidaridad de dos naciones hermanas”. Una muestra que nace gracias a la colaboración entre el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; el Archivo Nacional de Chile; el Ateneo Español de México y la Fundación Pablo Iglesias de España, y que tuvo su inauguración en el salón de imaginarios de la Casa Central de la Universidad de Chile el pasado martes 12 de marzo.

“Este esfuerzo se suma a otras iniciativas conmemorativas de nuestra universidad realizadas en su historia más reciente, tales como el reconocimiento con la Medalla Rectoral el 2019 a las profesoras Roser Bru, Premio Nacional de Artes, y Montserrat Tetas, quien realizó una destacada carrera en la Facultad de Química y Farmacia y en la de Medicina de nuestra casa de estudios”, contextualizó durante la ceremonia la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba.

“Ese mismo año, y a propósito de este reconocimiento, fue instalada una placa conmemorativa con la proeza humanitaria del Winnipeg en el patio Domeyko de esta casa, representando la indeleble huella que ha sido este hito para nuestra institución y el país. Asimismo, el pasado 2024 y a 85 años del desembarco de esta nave en las costas chilenas, inauguramos en el Salón de Imaginarios la exposición ‘Diario a bordo‘ de la artista visual Cecilia Zabaleta, que conjugaba una propuesta visual hermosa con los periódicos escritos durante el viaje, recuperado por la investigación de archivo de Jesús Chueca”, sumó la autoridad.

Todo esto, entendiendo las dimensiones que tuvo la hazaña dirigida por el premio Nobel de Literatura. “Para los chilenos y chilenas es indudable que el Winnipeg está en lo más hondo y medular de nuestra historia. No solo por la gesta de convertir un barco en una nave que transportó la esperanza de más de dos mil exiliados, sino porque muchos y muchas de esos viajeros nos marcaron profundamente”, explicó Barba. “Recordemos a Roser Bru, cuyo impacto en las artes plásticas sigue vigente hoy. O a José Ricardo Morales, que fue parte fundacional del teatro experimental de la Universidad de Chile. También es inolvidable para nuestra identidad gráfica los aportes a nivel de diseño gráfico y editorial de Mauricio Amster, solo por nombrar algunos”.

Una marca de fraternidad

“La cebolla es escarcha, cerrada y pobre: escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla: hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre”. Esos versos, escritos por el poeta español Miguel Hernández y posteriormente musicalizados por Joan Manuel Serrat, representan uno de los testimonios más duros y emotivos en torno a la experiencia de la dictadura en el país europeo.

Un poema que, además, adquiere una connotación aún más compleja por el destino que azotó a la vida del escritor. “Quien no pudo subir al Winnipeg fue Miguel Hernández. Y no solo no pudo, sino que, además, y a pesar de todo lo que le pidió Neruda que subiera, no quiso abandonar su país y finalmente fue detenido y aprisionado para morir en prisión. Afectado de tuberculosis y una serie de infecciones que contrajo en la cárcel”, recordó la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón.

“En su momento, Neruda la presentó a quien era el embajador de Chile en España, Germán Vergara Donoso. A su muerte, la familia nos donó toda su documentación, que era extensa, y encontramos, junto a Mario Amorós, una serie de cartas entre Miguel Hernández y Vergara, y con su esposa, Josefina Manresa. Lo más impresionante, y hablando de la solidaridad, es que Vergara Donoso estuvo entregando durante todo el tiempo de prisión de Hernández un estipendio mensual de su propio bolsillo a Josefina para que alimentara a su hijo, el hijo de las nanas de la cebolla”, conectó la archivera.

“Quisiera destacar esto porque en realidad pienso que la solidaridad no abarca solamente el exilio y el refugio, que nos toca directamente hoy en día, donde hay tantos refugiados que sufren tanto o más. Los chilenos y mexicanos estamos unidos en nuestra generosidad, aunque quizás Chile se ha olvidado un poco de eso. Por eso, quisiera hacer el llamado a que tenemos que volver a ser como Vergara Donoso, ser desprendidos, preocuparnos por nuestro prójimo, admirar a una persona de tanta riqueza, sensibilidad y personalidad como era Miguel Hernández”, reflexionó la historiadora.

Sin embargo, hay otro gesto que multiplica las dimensiones de esta fraternidad con España, y que, para la académica y presidenta de la Fundación Pablo Neruda, Kemy Oyarzun, tiene que ver con la separación entre los conquistadores y los españoles de a pie.

“Pensaba yo en el triángulo latinoamericano frente a la república y sus memorias. Y leo un pequeño verso de Dante sobre el exilio que tuvo que vivir en mil 300 y tanto en Florencia. Dice: ‘La flecha del exilio te hace perder todo cuanto amabas’. En ese sentido, México y Chile fueron dos naciones que se solidarizaron con la república española y que tuvieron la grandeza de imaginar que la conquista no era toda España“, señaló la académica.

“España llegó con, como decía Neruda, pescadores, trabajadores, estudiantes, profesores, y no solo con conquistadores. Creo que el exilio español de estos 86 del Winnipeg nos muestra esa realidad solidaria de estos dos grandes países, uno del norte extremo y la otra nación patagónica, al sur del continente”, afirmó.

Todo lo anterior, en una serie de reflexiones que se condicen con la impronta que la Doctora en Historia Moderna y Contemporánea, embajadora de México en Chile y curadora de la exposición, Laura Moreno, quiso imprimir en esta instancia. “Para el observador casual, tal vez no resulte evidente que México y Chile fueron países que proyectaron una actividad política de solidaridad hacia los republicanos españoles que se vieron obligados a abandonar su país tras la derrota en la guerra civil”, señaló Moreno.

“La exposición que hoy inauguramos es fruto de la colaboración entre instituciones mexicanas, chilenas y españolas, con el fin de mantener viva la memoria de este episodio de solidaridad. Al reunir una serie de fotografías, documentos oficiales, boletines y diarios de varios países, podremos conocer con mayores detalles de las circunstancias en que los gobiernos progresistas de México y Chile a finales de la década de los 30 brindaron apoyo para la salida de los españoles a través de las fronteras españolas-francesas durante y finalizando el conflicto armado”, sumó la embajadora.

Por último, la autoridad enfatizó en que “con esta exposición, México y Chile deseamos mantener la memoria de este exilio, que dejó una profunda huella en las sociedades que ambos países. El exilio español se convierte en otro de los elementos que unen estrechamente a nuestros países, como otros momentos históricos como la visita de Gabriela Mistral a México, los lazos entre Neruda y Siqueiros, la influencia del muralismo mexicano en Chile, la popularidad del cine mexicano, así como de la música y otras diversas muestras de solidaridad”.

Cabe destacar que la exposición “Pasajes de la solidaridad de dos naciones hermanas: México-Chile a 85 años del exilio republicano español” estará disponible en el Salón de Imaginarios de la Casa Central de la U. de Chile hasta el 31 de mayo.