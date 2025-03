Pena de muerte: derecha se divide por idea de Matthei y Gobierno llama a parar las improvisaciones en seguridad

Si este miércoles causó debate el uso de armas de fuego como autodefensa, este jueves la idea de reponer la pena de muerte se tomó el espacio político y electoral. Se trata de una discusión que se reactiva cada tanto y que suscitó declaraciones cruzadas entre candidatos presidenciales de derecha.

Y es que Evelyn Matthei invitó a “abrir una conversación” para restaurar la pena de muerte en casos específicos, luego de reunirse con alcaldes y autoridades regionales de O’Higgins a raíz de la muerte de un matrimonio de adultos mayores en Graneros. Coincidieron con la exalcaldesa, los candidatos presidenciales del Partido Nacional Libertarios y del Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP), Johannes Kaiser y Eduardo Artés, respectivamente.

Sin embargo, su idea causó resistencia en el republicano José Antonio Kast, quién dijo defender en la red social X la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Cuál es la alternativa de Kast?

“La pena de muerte es la salida más fácil para los asesinos y para los que se ponen nerviosos con las encuestas. Nosotros proponemos encerrarlos y aislarlos de por vida, en las condiciones más duras posibles”, propuso.

Lo cierto, es que la propuesta de Matthei ni siquiera concita apoyo transversal en Chile Vamos, su coalición, y así lo reconoció esta mañana el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. “Algunos creen en la pena de muerte, otros solo en casos muy acotados, y otros no creen en ella. Creo que con esa realidad, la forma en que Evelyn Matthei planteó el tema es correcta”, afirmó el timonel.

De hecho, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada RN, dijo que “cualquier debate debe tener a la vista que Chile por tratados internacionales no puede reponer la pena de muerte ni aplicarla, con excepción de los casos en estado de guerra”.

“Como bancada pusimos en nuestras prioridades una iniciativa que buscaba el presidio perpetuo efectivo con la posibilidad de cualquier permiso recién a los 50 años de cumplimiento, pero esta iniciativa fue rechazada en sala por el Gobierno y el oficialismo. Esta parece la línea, más que desgastarse en un debate inoficioso”, señaló.

En tanto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, recordó la histórica posición de la presidenciable que en 2001 votó en contra de la derogación de la pena de muerte. En esa línea, señaló que es parte del debate democrático discutir esta materia mediante un proyecto de ley.

Una iniciativa que, de hecho, podría ser ingresada, según adelantó el diputado de la UDI, Henry Leal, la próxima semana en el marco de una serie de proyectos que pretenden impulsar a modo de “políticas de shock” en materia de seguridad.

¿Qué dijo el oficialismo?

El Gobierno, a través de la vocera subrogante, Aisén Etcheverry, cuestionó que Matthei reabra un debate ya cerrado y llamaron a terminar con las improvisaciones en materia de seguridad.

“Nuevamente entramos en los espacios de la confusión. La candidata aparece promoviendo la pena de muerte, una discusión que se cerró hace ya muchos años, donde el propio expresidente Piñera, que es representante fundamental de su sector, estuvo en contra y trabajó por que ésta se aboliera”, recalcó.

En esa línea, llamó a que “en esta materia que es tan sensible, paremos con las improvisaciones y tengamos una discusión seria en una materia que es de relevancia para los chilenos y las chilenas”.

Bajo esos términos, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que “la pena de muerte no es una solución. Eso a pesar de los dichos de la candidata Matthei. No es una solución porque primero causa sufrimiento al entorno que la vive. Segundo, no disuade el delito, que exista una pena de muerte no hace que bajen los homicidios y eso está demostrado”.

“Tercero, los sistemas de justicia fallan, han fallado aquí, no van a fallar respecto de algo tan tan relevante como es la vida. Cuarto, una vez que se aplica la pena de muerte, si hay un error, no hay cómo volver atrás. Y por último, que me parece también importante, una vez que se usa un método tan violento, tan cruel como es la pena de muerte, se elevan los niveles de violencia de toda la sociedad”, declaró.