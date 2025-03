Jaime Lorca, director de teatro: "No hay que pensar que el ocio es una tontera. Tomarse un tiempo te cultiva espiritualmente"

El último año representó un ciclo de transformación para Viajeinmóvil. Durante estos meses, la compañía fundada por el dramaturgo Jaime Lorca vivió una transición física tras el cierre del Anfiteatro Bellas Artes, un espacio ubicado en el centro de Santiago y que estuvo históricamente bajo la administración de Lorca. Esto, tras la emisión de un informe de la Dirección de Obras Municipales de Santiago que apelaba a “obras no regularizadas”.

“La verdad es que fue traumático”, recordó el director sobre la noticia, que salió a la luz pública en mayo del 2024. “No por uno, porque yo ya llevo harto en esto y nosotros en el teatro somos muy resilientes. Una obra es un fracaso, otra también lo es, después viene un éxito, después una cosa relativa… Uno está en una montaña rusa”.

“Al contrario, los teatreros amamos el conflicto y el riesgo. De eso nos nutrimos. Pero quedaron muchas viudas y viudos. Fue una decisión muy torpe que dejó a muchas personas sin acceso al teatro a la gorra. Es decir, estamos hablando de una sala que hace teatro profesional, buen teatro, que se presenta en festivales internacionales, con compañías internacionales en el centro de Santiago, y que de un día para otro dejó de funcionar”, añadió Lorca.

Lo que, igualmente, se suma a la centralidad de su ubicación y la amplia capacidad de público que permitía: “Entraban 200 personas, y siempre con el teatro lleno, porque eso es lo que da la posibilidad de hacer el teatro a la gorra, que tienes la sala repleta. Y eso significa mucho desde el escenario, para los artistas y para el público. Porque si son 25 personas en una sala para 200, es distinto a cuando la sala está a full. Para los artistas es el marco soñado”.

“Lo correcto era haber continuado las presentaciones. Ya se va a cumplir un año, y cuando voy a buscar alguna cosa, dan ganas de llorar. Porque el escenario es una bodega, ni siquiera de cosas necesarias. Es bodega de esas cosas que están en el interregno entre que se van al basural. De los cachureos. Son cosas que nunca van a ser utilizadas y que están ahí, agonizando junto con el escenario. Es realmente una torpeza absoluta”, criticó el dramaturgo.

Lo anterior, en lo que Lorca define como una mala gestión por parte de la dirección del museo: “Lo que querían, y que fue lo que a mí me manifestaron, era administrar ellos. Pero cada uno tiene que administrar lo que puede administrar. Yo no podría administrar una ferretería. Y la gente del museo no sé qué relación tendrán con las artes escénicas, que son una disciplina absolutamente distinta. Yo, en el tema de la museología, lo que más me he atrevido es a poner fotos de nuestras obras en el pasillo de acceso. Ese es el acercamiento que tengo a eso, pero no sé, es de una torpeza infinita y de una falta de visión absoluta“, expresó.

Una nueva vida en Independencia

Sin embargo, el cambio a Independencia también trajo consigo experiencias positivas. “La sala la tenemos hace muchos años, del 2007. Es una casa antigua, centenaria, del 1907, donde, en el patio del fondo, instalamos nuestra sala de ensayo. Ante esta coyuntura decidimos implementarla como sala de teatro y fue una decisión muy acertada. En Independencia no hay salas de teatro, esta es la única en la comuna con programaciones continuas, y entonces fue muy bien recibida. Además, nos encantó cómo quedó”, comentó el dramaturgo.

“Quedó una sala para 80 espectadores, con baños para damas, varones, con acceso a sillas de ruedas a la sala, con camarín, y una terraza preciosa que se utiliza como foyer y también para dar espectáculos de Lambe Lambe con una visión despejada de Santiago. Hemos trabajado en conjunto con la municipalidad, con la Corporación Cultural de Independencia y con las juntas de vecinos, con los clubes de adultos mayores. Y ahora estamos comenzando nuestro trabajo con las escuelas y colegios del sector”, resumió Lorca sobre la actividad que los ha ocupado durante estos meses.

Una dinámica que, igualmente, ha estado caracterizada por la multiplicidad de formatos que han recibido en su escenario. Variedad que es valorada por el mismo director. “No es al gusto nuestro. Si fuera por mí, sería todo teatro de animación”, confesó entre risas.

“Pero no es al gusto de uno, sino que hay que pensar que a la sala van niños, viejos, jóvenes. Y la idea es ampliar lo que más se pueda el público. Ahora vamos a tener a Angelo Pierattini, un músico destacadísimo. Esta ruta ya la abrió un querido amigo del teatro, que es el Tata Barahona, que se presentó varias veces en el anfiteatro de Bellas Artes en la época de pandemia, y también inaugurando los recitales acá, en el Teatro Viajeinmóvil. Tuvo que hacer dos conciertos seguidos, porque el tiene sus seguidores”, recordó.

En esa misma línea, también destacó una de las actividades que arrancó esta semana, y que tiene que ver con un “taller destinado a la comunidad, para personas con o sin experiencia teatral y de cualquier edad. Tenemos inscritos gente mayor, gente de mediana edad, jóvenes, y eso es interesante, es muy interesante. Así el viejo no ve que los jóvenes son unos tarados y los jóvenes no ven que los viejos son unos gagás. Hay gente interesada en cultivarse, en experimentar en teatro, y el cruce intergeneracional considero que es muy importante. Por lo menos a mí siempre me ha servido mucho”.

Todo esto, bajo la filosofía del teatro a la gorra. “Es importante decir que podemos hacer esto porque tenemos apoyo de proyectos que se llaman PAOCC (Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras). Eso es súper importante. No podríamos hacerlo solos, menos en una sala con tan poco público”.

Escenario que, para Lorca, releva la importancia de que las culturas: “Cuando Chile era pobre y yo era chico, la gente tocaba el timbre y pedía pan duro. Ahora tenemos muchas más cosas, pero no tenemos acceso a la cultura ni a la educación. Y estoy hablando de cuando Chile era pobre y había escuelas públicas buenas. De una escuela pública de Independencia pasabas al Instituto Nacional, todo gratuito, y después podías estudiar Ingeniería de Ejecución en la Escuela de Arte y Oficios de la Universidad Técnica del Estado. Todo ese recorrido, por ejemplo, lo hizo mi papá”.

“Estudió siempre en la educación pública y resultó, al final, una persona que se cultivó toda su vida. Pero utilizando las posibilidades que daba el Estado, y no las veleidades que da la economía de mercado, que crea más frustración que esperanza. Y todos necesitamos, de repente, una ayudita”, reflexionó el director.

Algo que da paso a la discusión sobre la importancia de las artes en la vida de los seres humanos. “Qué triste sería la vida si no escucharas música, si no pudieras leer un libro. Qué triste sería que no pudieras ver una película, que no pudieras ir al teatro. Qué fome sería. Uno está todo el día escuchando música que entra por la casa del lado, después en la micro, y te vas tarareando algo. Todas esas cosas son fundamentales en el desarrollo, porque así es como tú te procuras felicidad, una de las cosas más importantes que buscamos. Y no hay que pensar que el ocio es una tontera porque es muy necesario. Tomarse el tiempo te cultiva espiritualmente. Te produce goce, y goce que quieres compartir”, aseguró Lorca.

“A la gente que está en contra del presupuesto para las culturas no le diría nada. Le apagaría la tele, radio, todo. A ver si ahí le encuentran la importancia. Ya, no hay que financiar, pero usted no va a disfrutar tampoco de nada, porque no es importante”, finalizó el artista.