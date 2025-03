Presidencia de la Cámara en disputa: oposición presiona salida de Cariola y oficialismo aboga por su permanencia

La bancada de Chile Vamos, compuesta por Evópoli, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (UDI), instó a Karol Cariola a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, debido al presunto tráfico de influencias relacionado.

En el marco de las investigación del caso Sierra Bella y tras el allanamiento de la casa de la presidenta de la Corporación a pocas horas de que haya dado a luz a su primer hijo, se dieron a conocer nuevos chats entre Cariola y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en donde la parlamentaria le solicitó intervenir en la renovación de una patente comercial de un empresario Chino, cosa que no se materializó y donde incluso Hassler votó en contra en el Consejo Municipal.

Consultado sobre la postura del Gobierno frente a las indagatorias judiciales que involucran a Cariola, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó que: “Yo distinguiría aspectos de la investigación penal de los efectos políticos. Respecto a lo primero, esto está en curso, hemos sido insistentes en que no hay que sacar conclusiones anticipadas sobre la base de información que es parcial, más aún cuando hay una investigación que está en curso“.

“Respecto a los efectos políticos, estamos hablando de otro poder del Estado que es independiente, autónomo del Gobierno, pero bueno, esta semana la Sala de la Cámara se pronunció claramente al respecto“, complementó.

Asimismo, añadió que: “En lo personal siempre he tenido una postura, soy contrario a la judicialización de la política y soy contrario a la politización de la justicia, cada uno en su ámbito. Por tanto, los aspectos en relación con la justicia se resuelven en sede judicial, ya sea penal, civil o lo que corresponda, y los aspectos vinculados a la política tienen que desarrollarse obviamente en los espacios correspondientes”.

Por su parte, la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, argumentó que Cariola ya no tiene la autoridad moral para liderar la Cámara de Diputados, especialmente tras los vínculos con el caso Sierra Bella. Así, destacó que la solicitud de renuncia cuenta con el respaldo del mayor conglomerado opositor.

“Tal como señala la declaración, el tiempo de la diputada Cariola terminó al mando de la testera y sabemos que en su fuero interno ella sabe que tiene una obligación moral de dar un paso al costado (…) Ya no es una censura de un partido aislado, sino la acción del conglomerado más grande de oposición, que ha sido respetuoso de una mesa que en su momento obtuvo las mayorías necesarias para imponerse. Hoy, esa mesa, o mejor dicho, su presidenta, carece de autoridad para conducir la Corporación”, cerró.

En la misma línea, la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, colectividad que impulsó la moción de censura contra la mesa de la Corporación, valoró que desde Chile Vamos hayan exigido la renuncia de la comunista, incluso advirtiendo la posibilidad de presentar una nueva moción.

“Me parece bien que Chile Vamos recapacitara, ya que acá lo importante es actuar con convicción, por que estamos hablando de una investigación que involucra a la presidenta de la Cámara de Diputados como imputada del posible delito de tráfico de influencias y otras aristas que el Ministerio Público tendrá que determinar responsabilidades eventuales”, dijo.

Además, recordó lo ocurrido con Catalina Pérez el año pasado. “Con mucho menos antecedentes, siendo vicepresidenta de la cámara, renunció a su cargo. Es nuestro deber poder resguardar la imagen y la seriedad de la Cámara de Diputados, es por ello que la actual presidenta debe dar un paso al costado”, aseveró.

En contraposición, el diputado Luis Cuello, militante del Partido Comunista, enfatizó que la moción de censura con la que amenaza Chile Vamos “es un acto de matonaje político en contra de la diputada Karol Cariola”.

“No existe ninguna razón, ningún antecedente serio que obligue al fin del periodo de la diputada Cariola al frente de la Cámara. Esto refleja que Chile Vamos está ocupado en sus actos de revanchismo político en vez de legislar sobre las preocupaciones y demandas del pueblo chileno”, agregó.

De igual modo, el legislador Daniel Melo, miembro del Partido Socialista, criticó la insistencia del conglomerado en pedir la renuncia de Cariola, calificando estas acciones como “show político” y que estos “deben dejar de perder el tiempo”.

“Los seguidores de Evelyn Matthei están empecinados en la pelea chica y hacernos perder el tiempo con este tipo de censuras a la mesa. Solo buscan destruir y dividir a los chilenos, sobre todo cuando se acaba de rechazar esta misma solicitud. Terminemos con el show político y ocupemos el tiempo en legislar para resolver los problemas que tiene la gente”, manifestó Melo.

En tanto, Joanna Pérez, jefa de la bancada de Demócratas, expuso que su conglomerado no ha definido si apoyarán o no una nueva moción de censura. “Si bien lo compartimos en su minuto, no se dio esa opción, finalmente después dimos respaldo para la gobernabilidad de la Cámara de Diputado”, sostuvo.

“Creemos que es importante que la presidenta evalúe la renuncia a la mesa, porque es importante que ella pueda asumir su defensa y aquí nadie está por sobre la ley, pero también es importante cuidar la institucionalidad, por eso analizaremos si se presenta la moción de censura o cualquier otra acción de fiscalización”, finalizó.