"Síntomas de desorientación": expertos apuntan a falta de claridad en el eje político de Matthei

Evelyn Matthei, ¿más al centro o más a la derecha? Ese es el dilema que tiene que resolver la ex alcaldesa de Providencia en el marco de su proyección presidencial según los expertos, pues la abanderada de la UDI y RN ha sufrido un estancamiento en las encuestas. Además, fue foco de críticas tras proponer “abrir una conversación” respecto a reponer la pena de muerte como parte de una estrategia de seguridad.

En el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, expertos coincidieron en que los últimos dichos de Matthei muestran “síntomas de desorientación“.

El analista político vinculado a Renovación Nacional y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, sostuvo que: “La gran dificultad de Matthei es la siguiente: aparece como la candidata más competitiva en la segunda vuelta frente a cualquier opción. Por lo tanto, su desafío es cómo establecer una línea política y una estrategia que la lleve a ganar la primera vuelta. Eso es lo que no se nota claramente, cuál es el eje político en el cual ella puede posicionarse”.

Es en ese punto que Duval identificó una suerte de “desorientación” que la lleva a colisionar con sus contendores, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. “El tema de Matthei es considerar estratégicamente ese posicionamiento que le permita llegar a primera vuelta y triunfar. Ahí no se ha visto la claridad. Un ejemplo de ello es el tema de la pena de muerte, a lo mejor ella tiene una posición personal que es respetable en la materia, pero solo plantear el tema lleva a una discusión con las candidaturas de Kast y de Kaiser“, dijo.

“Por lo tanto, creo que es una equivocación en el camino. Si se entrampa Matthei en una sola discusión respecto de las derechas me parece que ahí tiene una dificultad mayor. Tiene que mostrar las diferencias en esos sectores y ciertas coincidencias, porque Kast es un candidato que ya conocemos y está tratando de mostrar algo que es propio él: coherencia respecto a los principios de la derecha más allá”, añadió.

En ese sentido, recalcó que “si las oposiciones se quedan solo en una disputa de oposiciones tienen un problema grave de despliegue de las fuerzas políticas, porque no van a ser capaces de captar una mayoría política que se necesita para gobernar y el ejemplo más claro es lo que ocurrió en España”.

En tanto, la socióloga, doctora en Estudios Latinoamericanos y directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI, Pierina Ferretti, dijo ver “a una Evelyn Matthei muy desorientada” apuntando a las opiniones respecto de la reforma de pensiones, iniciativa que cuestionó y luego apoyó, así como su idea de reabrir el debate por la pena de muerte.

Asimismo, Ferretti abordó el aumento de respaldo de Johannes Káiser. Si bien dijo que no es probable que se haga de la Presidencia de la República, es el único en un “franco ascenso” y que logra mover a votantes de sectores que ninguna otra figura ha hecho.

“No me atrevería a decir que los votantes de Johannes Káiser, y esto es lo más desafiante e impresionante, sean votantes de derecha. Creo que es un adherente descontento, acaba de inscribir un partido con 43 mil o 40 mil firmantes, esos firmantes no habían tenido nunca una militancia anterior. Ahí hay algo que está ocurriendo que nos tiene que preocupar y ocupar. Veo perfectamente posible que personas que hace cinco años atrás estuvieron a favor del estallido, que quizás después votaron por La Lista del Pueblo, hoy día estén por Johannes Kaiser y no así por Kast“, afirmó.

Así, indicó que “Kast no se puede sacar de su historia. ¿Cuánto tiempo fue militante de la UDI? Viene de una familia política. En el lenguaje de los libertarios, él es de la casta“.