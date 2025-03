Subsecretario de Educación Superior: "Hemos construido un horizonte de mejoras y cambios"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, realizó un balance de los primeros tres años de Gobierno, enfatizando que recibieron un país con “grandes dificultades”.

“Recibimos un país con mucha incertidumbre y este Gobierno ha tenido el mérito de haber logrado construir un horizonte e ir enfilando las cosas a un proceso de mejoramiento y lo más importante, de cambios”, profundizó.

La autoridad de Estado destacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, las leyes que han beneficiado a las mujeres, como la Ley Papito Corazón, y los logros en materia educativa.

Respecto a qué pasará con el CAE, el subsecretario comentó que ya se inició la tramitación de la discusión particular del proyecto y sostuvo que esperan que la iniciativa “avance de manera positiva”.

Orellana recordó el por qué se decidió avanzar en la eliminación del CAE y buscar una nueva forma de financiamiento de la educación superior: “Lo estamos proponiendo para los que son deudores y deudoras. Una solución que contempla la reorganización y la condonación de la deuda educativa, que se adapta a distintas situaciones. Muchas personas, por ejemplo, van a llegar con obligación de pago cero, otras, por decirlo de alguna manera, les va a bajar la cuota. A todas les va a bajar la cuota en distinto grado dependiendo de sus ingresos, de su situación específica”.

“Estamos creando un nuevo sistema de financiamiento que reemplaza al CAE, saca la participación de la banca en educación y la gran mayoría de las personas va a poder estudiar sin desembolsar recursos económicos mientras estudian y luego va a retribuir, a nuestra opinión, de manera justa un monto que es proporcional a sus ingresos. Es decir, quienes menos ingresos tengan, menos contribuyen y quienes más ingresos tienen, contribuyen más con un tope determinado”, complementó respecto a la iniciativa.

En cuanto al financiamiento de la educación superior, el subsecretario afirmó que Chile invierte en las universidades montos que están en la media de los países desarrollados respecto al Producto Interno Bruto del país.

“La educación superior tiene unos aranceles que, en la experiencia comparada, son de los más altos del mundo y son tremendamente costosos para las personas. Las personas requieren apoyos fiscales u otros para poder llevar adelante sus estudios”, manifestó Orellana.

En esa línea, el subsecretario afirmó que desde el Ejecutivo han planteado que la fase de modernización del financiamiento es solo una parte de un proceso “más global de modernización de la educación que estamos impulsando”.

Orellana dio a conocer que “muchas universidades privadas han sostenido que la solución a este problema es liberar el copago, es decir, que la gente siga pagando. Lo que nosotros tratamos de plantear es que Chile en 10 años más va a tener menos jóvenes entre 18 y 23 años. Es decir, vamos a tener por una cuestión estructural, demográfica, una baja en las posibilidades de crecimiento de la matrícula”.

“Nuestros aranceles no pueden seguir subiendo. Esto no lo decimos nosotros. Fíjate que la superintendencia hizo un estudio donde se le preguntó a las instituciones de educación superior, incluso en el caso de las universidades privadas, a sus dueños ‘¿qué piensan ustedes del futuro?’ Y una de las cosas que ellos concluyen antes de la presentación del proyecto de ley es que los aranceles no pueden seguir subiendo”, finalizó.