Coletazos de una filtración: las reacciones y acciones políticas a chats entre Karol Cariola e Irací Hassler

La filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde criticaron en duros términos al Presidente Gabriel Boric y su Gobierno, ha generado un malestar profundo en el Partido Comunista, colectividad a la que pertenecen ambas involucradas.

Diversas han sido las reacciones en el partido, criticando la labor del Poder Judicial en la filtración de estas conversaciones. Incluso, se han tomado acciones ya ante el Ministerio Público para que se realice una investigación de oficio por la divulgación de los chats.

Según alegan desde las huestes comunistas, dicha conversación entre la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas e Irací Hassler no son relevantes para la investigación judicial que se abrió contra ellas por posible tráfico de influencias.

“Este grave desacato y burla a la justicia debe ser sancionado”, partió criticando el abogado defensor de la diputada Cariola, Juan Carlos Manríquez, en una declaración pública.

“El Juez Cayul le ordenó al fiscal que persigue a la diputada Cariola no filtrar el informe no tachado que se adjuntó en reserva a la causa, en relación con la vida privada, comentarios políticos y hechos sin interés penal. El informe no tachado estaba en manos del fiscal Cooper, de la PDI, del tribunal y de una defensa en la causa Sierra Bella”, detalló el defensor de la parlamentaria.

Afirmando que las acciones a tomar luego de las filtraciones aún están en evaluación, Juan Carlos Manríquez insistió en que “la Fiscalía nacional debería instruir que el fiscal Pasten, quien está a cargo de indagar todas las continuas filtraciones en causas complejas recientes, investigue esta grosera burla a los jueces y a la ciudadanía, sin distinciones”.

Derivado de esta situación, el diputado del PC, Luis Cuello, presentó ante el Ministerio Pública una denuncia en la que alega delito de violación de secreto. La acción busca que se determine cómo se filtraron las conversaciones que estaban “bajo custodia y reserva del Ministerio Público”.

Al respecto, la secretaria general de la colectividad comunista, Bárbara Figueroa, mencionó que no iban a referirse al tenor de las conversaciones entre Cariola y Hassler contra el Gobierno, sino que a exigir “el máximo rigor” por el “bien del Ministerio Público y de la propia Fiscalía”.

“Hubo resoluciones durante estos días en el marco de la presentación que hizo la defensa de la diputada Cariola, también en su momento la defensa de Irací Hassler, que resguardaban la intimidad de las conversaciones”, remarcó Figueroa al ser consultada por la postura del partido en el caso, apuntando además que dichos chats contenían “información que uno podría decir tan poco relevante”.

Si bien aclaró un respaldo como partido hacia ambas militantes, agregó que lo importante es que “el Ministerio Público no siga ensuciando su prestigio con estas filtraciones que le hacen mucho daño, insistimos, a la institucionalidad”.

Boric refuerza su postura

En diálogo con Chilevisión, el Presidente Gabriel Boric abordó las palabras en su contra de la diputada y de la exalcaldesa de Santiago. En la instancia, recalcó lo que ya había mencionado en su cuenta de X.

“No siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto. Entiendo perfectamente, tal como lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en su momento determinado”, defendió el aludido en los chats.

Por lo mismo, afirmó el Mandatario, no considera que exista “ningún quiebre” en su relación con ambas implicadas. “Esto no es una puesta en escena, sino que de verdad lo siento así, no tengo ningún tipo de molestia con Karol, con Irací, a propósito de eso”, señaló el Presidente Boric.

Junto con lo anterior, remarcó que habían sido “tremendamente irresponsables” quienes filtraron las conversaciones, “tal como lo fueron también con el caso de Hermosilla”.

Un “chisme privado”

Desde la oposición no quedaron ajenos al caos desatado en la izquierda por la filtración de estas conversaciones. Sin embargo, contrarios a referirse al contenido de estos, también apuntaron a cómo esto debilita la investigación judicial contra Cariola y Hassler.

Incluso, la diputada Ximena Ossandón (RN), aclaró rápidamente que las acciones tomadas por parte de la oposición para que Cariola deje la mesa directiva de la Cámara Baja “no tienen que ver con chats personales”, sino que se debe a “antecedentes serios que la tienen dando explicaciones en la justicia por actos que revestían carácter de delito”.

“Sus conversaciones privadas debieran mantenerse así, privadas, y nada tienen que ver con hechos graves que creemos justifican pedir su salida”, complementó la jefa de bancada de Renovación Nacional.

Una línea similar que tomó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quién declaró que “si te cae mal o bien alguien de tu coalición, si críticas o no al Presidente de la República, eso no es algo en que debiera entrar la Fiscalía”.

“Debiera quedar, quizás, para el chisme privado que cada uno que le quiera dedicar tiempo a aquello”, sentenció el parlamentario opositor.