Presidente Boric: “La ultraderecha no me da miedo, lo que me preocupa es cuál es la alternativa que estamos ofreciendo”

Aún con los avances en Chile y el mundo de la ultraderecha, el Presidente Gabriel Boric aseguró que su preocupación está más relacionada con el programa político que puede ofrecer el progresismo a la ciudadanía para confrontar a los sectores más conservadores.

En entrevista con la agencia EFE, señaló no “tenerle miedo” a los sectores de ultraderecha y que el enfoque está en fortalecer a su sector. “El progresismo en Chile tiene una alternativa que ofrecer, tanto para mejorar la calidad de vida, como para encontrarnos como sociedad de una manera mucho más igualitaria”, comenzó destacando el jefe de Estado.

“Las ultraderechas están buscando justamente destruir eso y por lo tanto, creo va a ser una elección competitiva entre dos maneras muy distintas de mirar el mundo”, complementó, apuntando ya hacia la carrera presidencial de este año en el país.

El Presidente Boric incluso llamó a evitar los “fanatismos” y cuestionó que algunas propuestas se debatan “denostando al que piensa distinto o derechamente mintiendo”.

“Creo que el aprendizaje para las izquierdas es, por un lado, que hay que tener una ideología y convicción, pero menos retórica y más acciones que mejoren la calidad de vida del pueblo. No sirve de nada hablar de justicia si las consecuencias de tu gestión son aumentar la pobreza en tu país o que tus habitantes se tengan que ir”, reflexionó el Mandatario.

“A mi la ultraderecha no me da miedo, a mi lo que me preocupa es cuál es la alternativa que nosotros estamos ofreciendo. Y voy a enfrentarme a la ultraderecha porque son mis adversarios políticos, pero el miedo no es la sensación que a mi me mueve”, agregó.

Por otro lado, el Presidente Boric fue consultado por los cambios que haría si pudiera volver al inicio de su gestión. “Desde el inicio del Gobierno hubiese sido mejor tener un diálogo intergeneracional más fluido”, mencionó.

“Hubiese hecho un esfuerzo más grande, dentro de las competencias que tenía, por ser mucho más claro sobre las advertencias de la deriva que estaba teniendo la primera Convención Constitucional”, reconoció a su vez.