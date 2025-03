Diputada Schneider (FA) e insistencia de la DC por dos primarias: "Espero que recapaciten"

El Frente Amplio postergó su definición de carta presidencial justificando que “el debate todavía no se ha agotado, que todavía queda tiempo”, según indicó la presidenta del partido, Constanza Martínez, pues las candidaturas se inscriben hasta fines de abril.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada militante de la tienda, Emilia Schneider, aseguró que en el comité central se definió “tomar una decisión pronto pero sin ansiedad” y comentó que hay varios nombres circulando, como el del diputado Gonzalo Winter y la diputada Gael Yeomans, también la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Lo importante aquí es que tomemos una definición cuanto antes, pero tenemos tiempo. El Frente Amplio tiene mucho que aportar al progresismo, a la izquierda, a la centro izquierda, al sector y por supuesto a una primaria”, agregó.

Asimismo, sostuvo que: “Nos la vamos a jugar por una primaria de la máxima unidad posible del oficialismo con la Democracia Cristiana (DC), porque no somos nosotros quienes le vamos a dar un portazo a la unidad, sino que vamos a buscarla hasta los últimas consecuencias. Tenemos una ultraderecha que derrotar y tenemos que avanzar en un programa de transformaciones para Chile”.

Sin embargo, la DC cerró la puerta a una primaria amplia y han insistido en ir en dos: una de Socialismo Democrático con la DC y otra del Partido Comunista con el FA. Sobre esta postura, Schneider dijo: “Yo espero que recapacite con esa definición, que veamos lo importante que es la unidad en este momento, porque tenemos al frente a la derecha y la ultraderecha, que no tiene un proyecto de futuro para Chile, que lo que ofrece es retroceder en derechos y libertades”.

Esta unidad, el FA la postula también para las elecciones parlamentarias. “La ultraderecha avanza en Chile y en el mundo, ante eso tenemos que responder con unidad electoral y política. Con un programa de ampliación de derechos y libertades (…) Esas definiciones hay que empezar a conversar entre las distintas fuerzas para ver qué tenemos en común, más que qué es lo que nos separa”, afirmó la parlamentaria.

“Tenemos al frente una alternativa muy peligrosa para el futuro de Chile y tenemos que responder no solamente diciendo que son malos o que dan miedo (…) somos nosotros los llamados a ofrecer soluciones y para eso necesitamos la máxima unidad posible. Sino, no vamos a tener mayoría en el congreso, no vamos a lograr darle continuidad al Gobierno del presidente Gabriel Boric y esos son objetivos que todo el sector progresista tiene que fijarse, porque hay un ciclo de cambios que hay que mantener abiertos”, sentenció Schneider.

La posibilidad de un gobierno de continuidad ha sido criticada por la oposición, también por la DC y frente a eso la diputada aseguró que sí lo ve posible. “Si es que lo veo viable, por supuesto que sí. Antes de las elecciones municipales, todos los analistas políticos, los cientistas políticos de la plaza, decían que esta elección iba a definir que la derecha tenía ya ganado el gobierno y que el oficialismo no tenía nada que hacer. Lo cierto es que las elecciones municipales y de gobernadores regionales fueron bastante parejos y dejaron abierto el escenario presidencial”, dijo.

Renuncia de la diputada Cariola

Antes de que la diputada Karol Cariola renunciara a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición había amenazado con una nueva moción de censura. Al respecto, la diputada Schneider dijo que esos planteamientos “nos someten a la lógica de los ultimátums que creo que aportan poco en política. Es bastante comprensible la renuncia de la ex presidenta de la Cámara, no ha podido tener un postnatal como corresponde, que es un derecho de ella y su hijo, no ha podido tener el tiempo para defenderse de las imputaciones”, afirmó.

“Lo que esperamos todas y todos es que se colabore plenamente con la justicia para poder esclarecer todos los hechos ante la ciudadanía y salir de este episodio tan complejo en el que ella se ha visto involucrada”, agregó sobre el proceso judicial que involucra a la diputada del PC.

Sobre la próxima presidencia de la Cámara, la frenteamplista dijo que: “De acuerdo a, precisamente los acuerdos, nos toca a nosotros presidir. Nosotros estamos haciendo esos esfuerzos, conversando con las distintas bancadas, los distintos sectores políticos, porque queremos hacer valer la palabra empeñada. Así como nosotros lo hemos hecho a rajatabla durante todos estos años en el Congreso, respetando la palabra empeñada, respetando los acuerdos a los que llegamos, esperamos que también lo hagan las otras fuerzas políticas en esta ocasión”.

Denuncia contra médicos por atención a personas trans

El Colegio Médico dio cuenta de una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios a médicos que prestan atención a personas trans. A través de redes sociales el gremio aseguró que “la Mesa Directiva Nacional del #COLMED respalda a los colegas denunciados por parlamentarios que buscan amedrentarlos por ejercer su labor con base en la evidencia científica y la ética profesional”.

La diputada Schneider afirmó que se trata de un punto político. “Dudo que haya viabilidad para una denuncia de estas características en términos jurídicos. Pero creo que esta acción los retrata de cuerpo entero, esta es una ofensiva de la ultraderecha orquestada a nivel internacional contra los derechos de las personas trans. Esto no solamente afecta a los médicos y médicas en el ejercicio de su profesión, sino que también restringe y limita aún más el acceso de las personas trans a un derecho tan fundamental como la salud”, dijo.