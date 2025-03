Isabel Plá: "Republicanos, al parecer, considera un privilegio que la ley iguale las condiciones de hombres y mujeres"

La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, presidenta de la Corporación Somos Mujeres y actual integrante del equipo asesor de Evelyn Matthei, Isabel Plá abordó los ejes de la propuesta programática de la presidenciable con foco en las políticas de género.

En conversación con Política en Vivo, Plá se refirió a las declaraciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que emitieron desde la derecha. En esa línea, señaló que “hay una diferencia bien importante entre la declaración de la UDI y Republicanos, porque la de la UDI parte reconociendo la igualdad de derechos y de dignidad, y creo que todos los feminismos o el feminismo está fundado en eso, si hay algo en lo que están de acuerdo es en eso”.

“En cambio, la declaración del otro partido lo que hace en el fondo es negar la necesidad de que existan políticas públicas, proyectos legislativos y una preocupación de la sociedad para que efectivamente hombres y mujeres tengamos iguales derechos, pero también para que se vayan cerrando las brechas en el trabajo, el empleo”, añadió.

En ese sentido, reafirmó que “es muy diferente lo que plantea la UDI en esa declaración respecto de lo que plantea Republicanos que, al parecer, considera que son privilegios que la ley vaya igualando la condición de hombres y mujeres“.

“Son miradas muy distintas, y yo lo que observo en un sector de la derecha que no es la UDI ni tampoco el resto de partidos de la centroderecha, un sector político que cuando se le pone este tema por delante siempre parte criticando lo que se hace, siempre parte como diciendo no se necesita, un negacionismo de los problemas que enfrentan las mujeres, que son distintos a los problemas que enfrentan los hombres porque pesan sobre las mujeres una desigualdad de trato que es histórica, que hemos por supuesto mejorado mucho (…) pero que es necesario resolver”, cuestionó.

Así, sostuvo: “A mi no me va a mover nadie de ese lugar, aunque me digan lo que me digan, te advierto que hay hartas banderitas chilenas bien pesadas con nosotros en las redes sociales, me honran si me pegan con eso y para que te digo las otras, del otro lado, pero esas las tengo asumidas”.

Carrera presidencial

Consultada respecto al escenario de cara a la carrera por La Moneda, Plá realizó una advertencia a todos “aquellos que creen que la candidatura de Carolina Tohá es una buena noticia respecto a la amenaza electoral que representaba la expresidenta Bachelet”.

“Carolina Tohá va a ser una candidata competitiva y más todavía si logra aglutinar detrás de ella a todo el oficialismo con o sin primaria y va a tener también el respaldo de un gobierno y eso significa algo (…) y es una candidata además, algo que se ha dicho poco, que tiene barreras más bajas para los electores que no son de izquierda, que las barreras que tenía el candidato Gabriel Boric, y estamos con voto obligatorio”, apuntó.

Respecto a la baja en las encuestas de Evelyn Matthei, la exministra dijo que “cuando empieza a correr, cuando ya está la carrera, y yo creo que la carrera ya está empezando a acelerarse, sí empiezan a igualarse las candidaturas, yo me estaba acordando de los números de Sebastián Piñera en 2017 y efectivamente él partió con mucha distancia de las otras candidaturas, hasta que se levante Alejandro Guille y entonces ya la competencia es más equiparada”.

“Sin embargo y creo que va a persistir así, Evelyn Matthei es la candidata mejor posicionada, pero eso no significa que no trabaje muy persistentemente ese aspecto electoral, pero sobre todo para explicarle al país en qué consiste su proyecto político y por qué ese proyecto es mejor que el que está gobernando hoy y que podría gobernar encarnado por Carolina Tohá, o los proyectos que encarnarían las candidaturas de la derecha republicana y la que representa Johannes Kaiser”, recalcó.

En referencia a por qué cree que finalmente no habrá primarias con Republicanos y Libertarios, respondió que “porque esos proyectos han priorizado un posicionamiento electoral muy fuerte, y, por lo tanto, ellos estiman que someterse a una primaria es probablemente cortar esa carrera electoral que va a acompañar una lista parlamentaria a mediados de año, pero su proyecto es eminentemente electoral”.

“¿Qué es lo que busca especialmente Kast? Instalar una bancada más grande que la que tienen hoy día, que sea muy influyente en el Congreso Nacional y Johannes Kaiser tiene la fantasía de que en Chile va a pasar lo mismo que pasó en Argentina con la elección de Milei, pero se le olvida que Chile no está como estaba Argentina a fines del 2023 convirtiéndose en el país con más alta inflación del mundo junto con Turquía o Egipto, y , por tanto a mi juicio esa fantasía no tiene ningún sustento”, zanjó.