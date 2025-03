Mario Mutis y la gira acústica de Los Jaivas: "Se asemeja a nuestra sala de ensayo en casa de los hermanos Parra en los 70"

Para Mario Mutis, bajista y miembro fundador de Los Jaivas, la conexión con el público continúa siendo un detonador de emociones. Durante el 2024 y lo que va del 2025, los músicos continuaron con las celebraciones por sus 60 años de historia musical, con presentaciones que incluyeron escenarios tan transversales como el Festival del Huaso de Olmué.

Seis décadas que, según afirmó Mutis, no serían posibles sin el cariño de quienes recepcionan su música. “Es muy bueno siempre saber que el público lo quiere a uno, que lo sigue, lo escucha, está pendiente de lo que se hace, lo que no se hace. Y es muy entretenido tener ese contacto con ellos. Siempre en los conciertos, cuando empezamos, yo le doy las gracias a la gente y les digo ‘ustedes saben que hemos cumplido ya sesenta años en el 2023, y estamos en los escenarios tantos años por ustedes, porque han sido los que nos han ayudado, apoyado en los momentos difíciles, en las buenas y en las malas han estado siempre ahí, y es lo que nos ha motivado enormemente a seguir tocando, haciendo giras y seguir existiendo en el mundo de la música'”, afirmó el artista en conversación con el programa “Voces”.

De hecho, esas ganas de retribución fue parte de las motivaciones que impulsaron la más reciente aventura de los chilenos, y que se tradujo en una gira acústica que arrancará el 23 de marzo con dos shows en el Teatro Municipal de Santiago y continuará hasta septiembre con fechas en ciudades como Concepción, Chillán, Viña del Mar, Valdivia, Antofagasta y Punta Arenas.

Idea que, sin embargo, originalmente se remonta 10 años atrás: “Es un concierto que inventamos ya hace un rato, en el 2014. Lo hicimos especialmente en el Teatro del Lago de Frutillar en varias funciones, y lo grabamos en video y en audio, en multipista”, recordó Mutis.

“Eso quedó ahí, guardadito durante un buen tiempo. Hicimos dos conciertos o tres, cuando mucho, a través de Chile. Pero después ya no se remontó nunca más. Y ahora, pensando en que había que preparar algún concierto interesante, importante, renovar un poco lo que tocamos, nos acordamos de que teníamos ese tesoro guardado ahí. Hicimos una mezcla de audio, se está terminando un video también, y se hizo un disco que se llama justamente ‘Concierto Acústico Los Jaivas‘, que es la grabación que se hizo del concierto en el Teatro del Lago de Frutillar“, sumó el bajista.

Una placa que cuenta con 19 canciones y que ya está disponible a través de todas las plataformas digitales: “Quedó un disco espectacular. Entonces, era obvio que si lo habíamos recuperado, montado, editado y todo lo demás, también teníamos que mostrarlo a la gente. Porque ese concierto lo vieron dos mil personas, o tres mil personas, nada más. Finalmente, decidimos montarlo y lo vamos a mostrar democráticamente en varios teatros. La mayoría son espacios municipales o de regiones, que son ambientes más íntimos, cercanos. No son conciertos masivos de diez mil o quince mil personas, como habitualmente hacemos en los estadios y ese tipo de cosas”.

“Esto es una cosa íntima, muy cerradita, que se asemeja a lo que era nuestra sala de ensayo en la casa de los hermanos Parra en los años setenta. Y sin tanto estruendo. Son temas que nunca se han tocado, muy rara vez, y algunos que están de plus, que son canciones nuevas que nunca se han escuchado. Ahora sí, porque ya lo grabamos, lo editamos y ya salió el disco, pero lo estamos haciendo ahora en vivo, eso es lo bonito. Encontrarse con gente de ciudades grandes, pequeñas, pueblitos algunos, donde van a tener la oportunidad de estar muy cerca de nosotros, muy íntimamente, conversando”, describió sobre las características de estos encuentros.

Novedad que se suma a la composición del setlist, que estará marcado por una serie de composiciones pertenecientes a sus “lados B”: “La gente sale fascinada porque son no son los temas habituales, ‘Mira niñita’, ‘Todos juntos’, no. Son otros que la mayoría no han escuchado jamás, o por lo menos no los conocen. Así que todos felices porque quedan maravillados con este aspecto de Los Jaivas, que también estaba presente cuando hacíamos discos. Incorporamos siempre algún tema acústico, alguna cosa pequeña, algunos canapés, que le pusimos nosotros. Hay varias sorpresitas que son bien interesantes, y vamos contando la historia de las canciones, así que se hace muy ameno el concierto”, agregó Mutis, confirmando que parte de esas novedades serán la participación de músicos amigos como Nano Stern y la soprano Pilar Aguilera.

Además, y en línea con la estrecha relación que la banda ha sostenido con Radio Universidad de Chile, el artista no descartó la posibilidad de concretar un retorno a la Sala Master. “Somos muy cercanos a la radio, hicimos un disco entero ahí”, dijo refiriéndose al icónico “Mamalluca“.

“El lugar donde está la radio actualmente se construyó como la primera sala de grabaciones de orquestas sinfónicas, la única que había en Chile. Y no solo grabamos ahí, sino que llevamos un equipo, un estudio de grabación completo. También hicimos la creación de la música en Sala Master, así que estuvimos harto tiempo ahí”, recordó sobre su relación con el mítico espacio ubicado en Miguel Claro 509, Providencia.