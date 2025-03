Orrego, Jara y Winter, los otros nombres que baraja el oficialismo en medio de su indefinición presidencial

Si bien este fin de semana se llevaron a cabo elecciones y procesos internos en varias tiendas oficialistas, se mantienen las indefiniciones de cara a la carrera presidencial. Tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista aplazaron la toma de decisión para las próximas semanas, mientras que el Partido Socialista está a la espera de la ratificación de sus comicios.

En el intertanto, continúa la búsqueda de nombres. En la tienda socialista, el senador José Miguel Insunza reveló en Radio Infinita que facciones de su partido mantienen conversaciones con el gobernador metropolitano, Claudio Orrego. No obstante, la autoridad regional respondió en CNN Chile Radio que: “Mantengo mi decisión que ya he anunciado muchas veces sobre no ser candidato presidencial“.

En el Partido Comunista, por su parte, barajan el nombre de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quién, de ser cierto, estaría próxima a salir del gabinete. Eso sí, aún tiene pendiente la promulgación de la reforma de pensiones que se dará este jueves, probablemente en la comuna de Peñalolén.

Sobre su salida, la secretaria de Estado dijo que: “Cuando estábamos legislando la reforma de las pensiones muchas veces la oposición prefirió incluso postergar el inicio de la votación a fin de establecer si yo iba a ser o no candidata a las parlamentarias, cosa que solo transcurría en el imaginario de la oposición. Pues bien, yo estaba en esta tarea”.

“Luego ocurrió lo mismo en torno a la posible posibilidad que fuera biministra asumiendo las tareas que hoy día muy bien desarrolla la ministra Aisén Etcheverry. Por ahora, nada más ha pasado y yo feliz estoy trabajando en la implementación de la forma previsional que requiere mucha eficiencia”, sostuvo.

En el Frente Amplio, sin embargo, postergaron la proclamación de un candidato ante la negativa de los nombres que generan mayor consenso como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Bajo dicho escenario, el diputado Gonzalo Winter surge como un posible candidato.

Al respecto, respondió que “son conversaciones que se tienen que dar al interior del partido y que se están dando de muy buena forma (…). Yo en este momento no soy candidato presidencial”.

También, la presidenta del FA, Constanza Martínez, desdramatizó que la postergación de la candidatura tenga algún tipo de afectación.

“La exalcaldesa Matthei lleva cuatro años de campaña y está estancada desde hace seis meses. El haber dicho un nombre con anterioridad y no tener claro cuáles son los proyectos y las propuestas que tiene al país, no significa nada”, señaló.

A la misma vez, los partidos se movilizan para aunar fuerzas en unas primarias lo más amplias posibles. En el oficialismo buscan convencer a la Democracia Cristiana.

Desde el Gobierno, la vocera subrogante, Aisén Etcheverry, reforzó el llamado a la construcción de mayorías. “Esa voluntad de avance, esa voluntad de mayoría es algo que el Presidente ha manifestado permanentemente en todos los espacios, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces y la forma en cómo eso se logra es mediante un debate político amplio, mediante la construcción de mayorías que son amplias”, declaró.

“Esta coalición de gobierno es un ejemplo de aquello, es una coalición amplia con diversidad generacional, con distintos puntos de vista y eso, y el propio Presidente lo dijo, se ve fortalecido con la idea de una primaria amplia”, defendió.