UDI desliza nombre de Jorge Alessandri como posible reemplazo de Cariola en la presidencia de la Cámara

La renuncia de Karol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas ha generado una serie de reacciones en el mundo político. Todo, tras la filtración de chats entre la diputada y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde cuestionaron en duros términos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias contra la diputada del PC.

El vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), asumiendo el rol a cargo de la mesa directiva mientras se realice la nueva elección, abordó las implicancias de la renuncia de Cariola y todo lo relacionado a las filtraciones.

Respecto de los cambios en la dirección de la Cámara, recalcó que ésta “sigue funcionando” y que “lo que correspondería sería elegir un nuevo presidente o presidenta hasta el período final de esta mesa que vence el 15 de abril”. “Valoramos lo que ha hecho la presidenta Karol Cariola”, expresó además Aedo.

En tanto, acerca de la revelación de estos chats, el parlamentario de la Democracia Cristiana aseveró: “Yo no sé como el resto de los parlamentarios se refiere a su propio gobierno en las conversaciones internas. Lo que sí me parece grave, lo vuelvo a reiterar, es que le pido al fiscal Valencia, al fiscal Cooper, que sean mucho más exigentes. Acá se está francamente dando a conocer a la opinión pública cuestiones que son conversaciones privadas, que no tienen nada que ver con la investigación”.

Aedo apuntó en particular contra el fiscal Cooper, a quién llamó a tener más cuidado con el contenido del celular de Irací Hassler en su poder. “Les pediría que cuiden también las instituciones. Esta mesa ha dicho que la justicia y la Fiscalía investigue con total libertad, nadie ha hecho ninguna presión, pero yo también exijo de parte de ellos la misma responsabilidad en su trabajo”.

Una visión más crítica tuvo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quién se refirió a la renuncia de Cariola como “un hecho lamentable”.

“No tenía por qué haberlo hecho, porque no es vinculante la investigación con esa misión. Pero estas son demostraciones de que hay lucidez absoluta para lo que es el trabajo de construir una propuesta unitaria en la batalla de noviembre próximo”, afirmó.

“Es ilegal”

Por otro lado, desde la UDI, realizaron un punto de prensa la mañana de este lunes donde se refirieron al tema e hicieron hincapié en el proceso que se realizará en el Congreso Nacional para acordar la nueva mesa directiva de la Cámara Baja.

De acuerdo con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tienen plena confianza de contar con los votos para ganar la presidencia de la instancia parlamentaria. En esa línea, postularon el nombre de Jorge Alessandri, el que se discutirá en las próximas horas entre las fuerzas opositoras.

Sin embargo, sí remarcaron que la filtración de estos chats no son relevantes y apuntaron que es ilegal que la Fiscalía filtre estas conversaciones. “La discusión se ha centrado en algo que no es tan relevante”, señaló Ramírez.

“Acá los que están llamados a perseguir a quienes cometen delitos deben dar el ejemplo y respetar la ley”, prosiguió el timonel de la colectividad de derecha, recalcando también que “hoy es ilegal y por lo tanto, que se conozcan este tipo de filtraciones, implica que en la Fiscalía no están resguardando estas conversaciones como deberían hacerlo”.

Preocupación en el Ejecutivo

En el Gobierno también abordaron el caso. Cabe recordar que ya este domingo, en entrevista con Chilevisión, el Presidente Gabriel Boric descartó cualquier tipo de quiebre con Cariola y Hassler y tildó de irresponsable a quienes filtraron dichas conversaciones.

Al respecto, la ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry, mostró su preocupación por la filtración de estas conversaciones, pero señaló que el Ejecutivo estará atento a la investigación anunciada por Fiscalía frente a este suceso. “El Gobierno ha sido muy claro en la independencia de las distintas instituciones y la importancia de que éstas operen de buena forma”, partió manifestando.

“La Fiscalía ya anunció una investigación, esa investigación tendrá que dar resultado y en términos del debate público que se dio, también hemos sido explícitos respecto de la importancia de preservar la privacidad y de entender las conversaciones en el contexto en que estas ocurren”, aclaró Etcheverry sobre la postura del Gobierno ante los chats entre Cariola y Hassler que cuestionaban la gestión del Presidente Boric.