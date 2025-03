Diputada Pizarro: "No acepto que el anticomunismo pretenda imponernos alguna candidatura"

La diputada por la Región Metropolitana y jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, abordó la carrera presidencial y el “veto” del oficialismo a Daniel Jadue.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria lamentó “que haya sectores que cuestionen a Daniel sin ningún argumento más que su opinión respecto a Venezuela, porque me gustaría saber qué opinan de su defensa férrea respecto al genocidio, que está a favor del pueblo palestino y cómo se la ha jugado en ese sentido. Lo otro, a mi en lo personal me parece una patraña, inaceptable“.

Consultada respecto a si observa presiones externas para que la tienda levante como candidata a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que: “Si eso fuese así es impresentable, creo que Jeannette tiene sus méritos propios y esos méritos se deben respetar porque si está impuesta por un sector significa, primero, que invisibilizamos sus propios méritos y eso es bastante propio de una sociedad machista”.

En esa línea, señaló: “Lo que no acepto es que el anticomunismo sea de tal indecencia que pretenda cuestionar a alguno de nuestros compañeros o imponernos desde afuera alguna candidatura“.

Respecto a las declaraciones del libertario y candidato Johannes Kaiser sobre indultar a Miguel Krassnoff, dijo que esa idea “representa a ese sector de la derecha que hoy muestra su cara real. Parece que fue un episodio de amnesia cuando quisieron mostrarse más demócratas, pero hoy día estamos viendo que el negacionismo campea, la mayoría sigue anclado a la defensa de la dictadura”.

Filtración de chats entre Karol Cariola e Irací Hassler

En cuanto a las conversaciones reveladas por La Tercera, entre la diputada comunista Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, Pizarro sostuvo que: “Esas filtraciones son bien a conveniencia de cierto sector, en eso no hay que cerrar los ojos. Lo que ocurre hoy con Karol e Irací es que finalmente se ha resuelto instalar una cortina de humo respecto a lo que pasa con Andrés Chadwick y todo ese andamiaje que cooptó la institucionalidad de nuestro país para seguir beneficiando a los mismos de siempre”.

“Ese ensañamiento tiene que ver, uno puede pensar hartas cosas, la diputada Karol Cariola era la primera en posicionamiento público ante una eventual elección senatorial en la Quinta Región, es una de las figuras públicas del partido como lo es Daniel, y resulta que de la noche a la mañana se empiezan a filtrar cosas o se empieza a armar toda una cofradía, como se hizo con Daniel, entonces lo que está aquí en el centro es que sea cualquier dirigente en su condición de comunista a los poderosos les molesta“, señaló.

En esa línea, aseguró que “la situación de Karol se enmarca en una persecución política que es muy cuestionable, que no estamos dispuesto a silenciar”. Además, la diputada aseveró que “el tema de Hermosilla y Chadwick, no tienen paralelo alguno. No me parece que se filtren cosas personales de quien sea”.