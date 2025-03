Chile podría perder hasta el 50% de su nieve a fines del siglo XXI

Un estudio liderado por investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, alerta que en la precordillera andina se proyectan reducciones de hasta el 50% en la precipitación en forma de nieve.

El concepto de clima permite describir, en base a observaciones por un periodo suficientemente largo (30 años aproximadamente), el estado promedio de las condiciones meteorológicas para una región determinada. En este contexto, la investigación titulada “Robust spatial changes in climate classes: insights from bias-corrected CMIP6 models across Chile” publicada en la revista Environmental Research Letters, revela importantes cambios en la extensión espacial de los tipos de clima en nuestro país para las próximas décadas.

Según señala Nicolás Vásquez, autor principal del estudio, tales transformación incluyen “la expansión de los desiertos en el norte de Chile y el predominio de climas templados con veranos secos en Chile central. Además, se espera que el subdominio de los Andes enfrente los cambios más dramáticos en el tipo de clima si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero”.

En la actualidad, los modelos climáticos son ampliamente utilizados para proyectar la evolución de variables climáticas para las próximas décadas bajo distintos escenarios de desarrollo socioeconómico y de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay decenas de modelos climáticos disponibles, y las proyecciones climáticas pueden cambiar drásticamente en función del modelo escogido, contribuyendo a una mayor incertidumbre en la información para la futura toma de decisiones.

“Un resultado sorprendente del estudio es que, a pesar de la gran dispersión en las proyecciones de los modelos climáticos globales, existe un alto grado de acuerdo entre ellos en relación a los cambios espaciales en las clases climáticas para un escenario con altas emisiones de CO2”, agrega Vásquez.

Para comprender el grado de acuerdo entre las señales de cambio que entregan los modelos climáticos, la investigación analizó cambios proyectados por 30 modelos climáticos de la sexta fase del Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados (CMIP6 por sus siglas en inglés) a lo largo de Chile continental.

“Los resultados indicarían una drástica reducción de los montos de precipitación que caerán en forma de nieve en los Andes, con un aumento en la elevación de la línea de nieves, lo que podría exacerbar el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país ante eventos de precipitación”, explica Pablo Mendoza, hidrólogo y académico de la FCFM-Universidad de Chile.

Por ello, el académico subrayó que es “de suma urgencia considerar potenciales efectos del cambio climático en el diseño de obras civiles y planes de gestión de nuestros recursos hídricos”.

“Muchos estudios previos indican que, para el futuro, debemos esperar condiciones más secas y cálidas. Sin embargo, al obtenerse que en la precordillera andina se proyectan reducciones que alcanzan el 50% en la precipitación en forma de nieve, y que zonas históricamente consideradas frías podrían transformarse en regiones de clima templado, se generan alarmas sobre la necesidad de adaptación en todos los sectores de la sociedad. Esta situación podría afectar especialmente a los ecosistemas que dependen de la nieve como fuente de suministro de agua en épocas de mayor demanda” indica Miguel Lagos-Zúñiga, coautor y académico del Departamento de Obras Civiles, de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

El equipo de investigación es encabezado por Nicolás Vásquez (Departamento de Ingeniería Civil, FCFM-Uchile), Pablo Mendoza (Departamento de Ingeniería Civil, FCFM-Uchile /AMTC) y Miguel Lagos-Zúñiga (Departamento de Obras Civiles, USM /AMTC), además de Lucía Scaff (Universidad de Concepción), Eduardo Muñoz-Castro (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, Davos) y Ximena Vargas (Departamento de Ingeniería Civil, FCFM-Uchile). El estudio se enmarca dentro del proyecto Fondecyt “Robust estimates of current and future water resources across a hydroclimatic gradient in Chile”, dirigido por el profesor Pablo Mendoza.