El álgido momento musical de TRÍADA: "Nos cambió la vida por completo"

El 2023 fue el año en que las vidas de Julia Percowicz, Diamela Spina y Aylen Reynoso cambiaron por completo. Las tres jóvenes argentinas -de 19 años- se conocieron en Buenos Aires, cuando asistían juntas a la escuela de artes escénicas. Allí, y tras comenzar una amistad unida por una serie de gustos musicales compartidos, tomaron la decisión de preparar varios covers con voz, percusión y guitarra para luego compartirlos a través de sus redes sociales.

Pero nunca imaginaron el impacto que estas canciones generarían en el público que, muy pronto, comenzó a seguir paso a paso su incipiente carrera musical. “Lo recibimos con muchísimo cariño“, comentó Percowicz sobre el entusiasmo que generaron en la web, y que hoy las tiene ad portas de lanzar su primer EP bautizado como “De versiones y alma”, que llegará a las plataformas digitales el 21 de marzo.

“A la gente por suerte le está gustando mucho y están contentos de que por fin, después de un año de solamente subir videos de nuestras caras, con el celular, podrán escuchar la versión de estudio. Y además, dos de los temas que subimos son los que más nos pedían“, sumó Julia, refiriéndose a las canciones “O pato” y “Rompí“, las que trabajan siempre con un sello muy orientado hacia la bossa-pop.

Un salto meteórico que, sin embargo, nació como una idea sin más pretensiones que la diversión. “Nos hicimos amigas en una escuela de música, entonces siempre fue algo que compartimos. Pero cuando decidimos subir el primer video no era con ninguna expectativa de nada. Era un video divirtiéndonos, como hacíamos siempre, y dijimos bueno, subámoslo. Los comentarios de la gente y todo lo que nos decían fue lo que nos hizo seguir y subir más videos hasta que nos creamos en una banda, sin querer un poco”, recordó Spina.

Todo, gracias a una popularidad que llegó para dar un remezón a sus realidades. “Para mí es algo súper fuerte porque TRÍADA nos cambió la vida por completo. Quizás hace un año teníamos pensado hacer otra cosa, pero ahora tenemos la suerte y el privilegio de poder empezar a vivir de este proyecto y hacerlo acompañadas de personas con las que tienes tanta confianza. Lo que es muy lindo, porque es una experiencia en la que uno podría tener muchísimo miedo, que lo tenemos por momentos, pero estamos siempre acompañadas. Eso es muy único”, valoró Percowicz.

De hecho, esa centralidad del carácter colectivo de la banda es algo destacado por las tres jóvenes. “Claramente, TRÍADA no sería lo mismo si no fuéramos amigas“, afirmó Reynoso. “Eso es lo más importante, y no solo en cómo lo vivimos. También se nota en la música, la conexión entre nosotras. Es muy lindo”, sumó por su parte Spina.

Algo que igualmente se vio reflejado en las dinámicas que pudieron sostener dentro del estudio de grabación: “Nos lo tomamos con mucha tranquilidad, lo mismo en el estudio. Había días en que no nos salía algo, y nos hacían sentarnos, para relajarnos. Fue todo un proceso largo, tipo, lo que grabamos al principio quizás fue distinto a lo que grabamos ya al final, pero fue súper lindo poder agregar otros sonidos, buscar también nuestro sonido, cómo queríamos que sea“, sentenció Diamela.

“Fue un espacio de experimentación. O sea, al momento de estar ahí, fuimos incluso armando las versiones en la marcha, estando ya en el estudio. Esa cosa de poder aprovechar que le puedes meter cualquier sonido, o nuevos instrumentos, te hace poder experimentar más y tener mucha más libertad, así que fue muy lindo”, complementó Julia.

En cuanto al ejercicio de composición, las artistas tampoco se cerraron a la posibilidad de, en un futuro, lanzar un disco con canciones inéditas: “Estamos descubriéndonos en el proceso de composición. Es claramente muy distinto al de armar una versión de una canción que ya existe, porque además son canciones en las que ponemos más de lo que nosotras sentimos, en comparación a trabajar con lo que sintió otra persona. Así que sí, estamos en eso”, adelantó Percowicz.

Creaciones que, de todas formas, sostendrán las influencias de los artistas que más admiran en el plano musical, donde se inscriben nombres como Jorge Drexler, Charly García, Rita Payés, Sofía Alves, Juan Quintero, Joao Gilberto, Caetano Veloso y Gilberto Gil.