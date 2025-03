"Estas son las ceremonias que me emocionan": Presidente Boric encabeza entrega de los Premios Nacionales 2024

La mañana de este miércoles 19 de marzo, el patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda se dispuso para celebrar a los más recientes Premios Nacionales de Literatura, Historia, Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas y Tecnológicas; y de Artes Musicales. El reconocimiento más importante entregado a nivel nacional y que oficializó a los galardonados con esta distinción durante el 2024, recayó en la poeta Elvira Hernández, el profesor e historiador César Ross Orellana; el doctor José Zagal; el también doctor Ricardo Baeza y el pianista Valentín Trujillo, respectivamente.

Una ceremonia que, además, estuvo cargada de simbolismos, pues es la segunda vez que una poeta mujer consigue hacerse del premio de Literatura, siendo Gabriela Mistral la primera en conquistarlo. Mientras, de lado de las artes musicales, el reconocimiento a Valentín Trujillo significó el primer Premio Nacional de Artes Musicales entregado a una figura proveniente de la música popular.

Así lo destacó el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, quien fue el encargado de encabezar la actividad. “Estas son las ceremonias que me emocionan y me motivan“, arrancó el Mandatario. “Poder entregar reconocimientos en vida a quienes tienen una trayectoria tan rica y que desde sus diferentes disciplinas han hecho un tremendo aporte no solamente al país, sino al mundo es, para mí, como Presidente de la República, un honor. Es una ocasión solemne y vale la pena darle esa característica porque se reconocen hoy las trayectorias que ustedes ya han visto”.

“Cabe para la memoria que Gabriela Mistral recibió el Premio Nacional de Literatura años después de haber recibido el Nobel. Qué increíble que hoy se lo estemos entregando a Elvira Hernández, y que sea la segunda poeta, teniendo tantas poetas en Chile”, recalcó Boric. “El premio no depende de mi, aunque un momento pensé que los decidía yo. Pero ojalá Verónica Zondek sea el siguiente“, manifestó el Presidente, apostando sus fichas a la gran trayectoria que sostiene la también escritora y poeta.

Hitos en literatura y música

Por su parte, y tras los agradecimientos, Hernández dedicó una parte de su discurso para recalcar el contexto en que se generó la producción literaria de su generación: “Pertenezco a un grupo de poetas que la crítica literaria bautizó como ‘generación N.N.’ o de los 80, pero éramos la generación histórica del 70. Nuestra aparición se retardó en varios años, el clima dictatorial lo permitió. Era adverso y opresivo para el pueblo de entonces. Ya no éramos ciudadanos“, expresó la autora de “La bandera de Chile“.

“Nos manifestábamos desde lo recóndito de nuestras comunidades, que es desde donde los escritores hablan. Fueron los años de nuestra formación, penosos y miserables donde vivimos sin vivir, resistiendo, sofocados por un lenguaje vigilado que creíamos era deber poner en libertad con nuestros rituales poéticos. Entonces, escribía para sobrevivir a la muerte intelectual decretada en septiembre de 1973 sobre esa generación de estudiantes“, añadió.

En el lado de las artes musicales, el anuncio que confirmaba a Valentín Trujillo como el nuevo Premio Nacional generó una ola de celebraciones no solo desde la ciudadanía, sino también en los mismos colegas del pianista, que encabezaron una sentida campaña para que el artista de 91 años fuera reconocido en vida. Un gesto de afecto que fue muy bien recepcionado por Trujillo, y que se condice con el apoyo irrestricto que siempre ha manifestado a la música popular.

Algo que reiteró durante su discurso: “Me tocó finalizar esta velada de tan justos reconocimientos. La música tiene la posibilidad de cubrir totalmente al ser humano. No solamente en el don de la vista, del oído, del gusto, de la sensibilidad, sino que, además, tiene la posibilidad de cautivarnos con las letras, comprometernos. El primer compromiso que tiene un ser humano está en el himno nacional”, sentenció.

Además de los galardonados y del Presidente de la República, también estuvieron presentes los ministros Nicolás Cataldo de Educación, Carolina Arredondo de Culturas, y Aisén Etcheverry de Ciencia y actual vocera subrogante. Cabe recordar que el premio de historia es entregado por el Ministerio de Educación, el de literatura y música por el de Culturas, y los científicos, por supuesto, por la cartera de Ciencia.